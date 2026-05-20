Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin

Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức lễ đón tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân ở trung tâm Bắc Kinh vào sáng 20-5, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của ông Putin.

Hai nhà lãnh đạo cùng phái đoàn 2 nước đã tham gia hội nghị thượng đỉnh bên trong Đại lễ đường Nhân dân ngay sau đó.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô Bắc Kinh hôm 20-5. Ảnh: SPUTNIK

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi tăng cường phối hợp chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Nga để thúc đẩy sự phát triển của cả hai nước. Ông Tập Cận Bình gọi ông Putin là “người bạn thân thiết” và nói rằng Nga và Trung Quốc đang định hình tương lai của quan hệ song phương trên cơ sở cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau.

Trong khi đó, Tổng thống Putin nhận định hợp tác song phương với Trung Quốc tiếp tục cho thấy đà phát triển tốt bất chấp các yếu tố bất lợi bên ngoài. Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng thương mại giữa Nga và Trung Quốc đã tăng hơn 30 lần trong 25 năm qua. Sau đó, ông Putin mời ông Tập Cận Bình đến thăm Nga vào năm tới. Nhà lãnh đạo Nga cũng nói ông sẵn sàng tham gia hội nghị thượng đỉnh APEC tại TP Thâm Quyến vào mùa thu này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm. Ảnh: SPUTNIK

Còn theo Tân Hoa Xã, Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung Quốc - Nga đã được gia hạn tại cuộc gặp này.

Theo TASS, chuyến công du của ông Putin trùng với kỷ niệm 25 năm hiệp ước này được ký kết, cũng như kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược phối hợp Trung Quốc - Nga trong thế kỷ XXI.

