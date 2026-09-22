Triều Tiên tuyên bố thử thành công vũ khí ‘siêu hiện đại’, có thể giáng đòn tàn khốc

Ông Kim Jong Un và con gái thị sát cuộc thử nghiệm. (Ảnh: KNCA/Yonhap)

Theo KCNA, ông Kim cho biết cuộc thử nghiệm do Cơ quan Quản lý tên lửa Triều Tiên tiến hành là màn trình diễn công nghệ quốc phòng “siêu hiện đại”, đồng thời cho thấy những tiến bộ rõ rệt trong quá trình hiện đại hóa các lực lượng vũ trang.

Ngày 20/9, quân đội Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông nước này.

Cuộc thử nghiệm diễn ra vài ngày sau khi Bình Nhưỡng cáo buộc Mỹ làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thông qua một loạt cuộc tập trận quân sự.

Ngày 21/9, ngoại trưởng Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ gặp nhau bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York và nhất trí phối hợp chặt chẽ nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo.

Các vụ phóng của Triều Tiên diễn ra ngay trước phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (khai mạc ngày 22/9), và cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington vào ngày 24/9.

Động thái của Bình Nhưỡng được cho là tín hiệu gửi tới Mỹ rằng họ không có ý định hạn chế năng lực quân sự.

KCNA dẫn lời ông Kim nhấn mạnh rằng công nghệ này "có ý nghĩa trọng đại đối với mức độ sẵn sàng chiến đấu của đất nước và sự phát triển trong tương lai của các lực lượng vũ trang".

"Đối phương sẽ tự hiểu rõ ý nghĩa của bước tiến này về mặt công nghệ quân sự mà không cần bất kỳ lời giải thích nào", ông nói.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng tuyên bố rằng thực tế này sẽ “khiến kẻ thù đau đầu không thể cứu chữa, đồng thời giáng một đòn tàn khốc và không thể tránh khỏi”.

Các bức ảnh do KCNA công bố cho thấy con gái của ông Kim, Ju-ae, đã tháp tùng cha trong chuyến thị sát.

Màn hình mà hai người đang theo dõi hiển thị dòng chữ "Quỹ đạo bay của Hwasongpho-11Ma-1", cho thấy các tên lửa này có thể là loại tên lửa đạn đạo siêu thanh mới được phát triển.

Quan sát kỹ hơn màn hình cho thấy khoảng cách bay là 908,2 km, vượt xa mức ước tính 450 km và 600 km của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đặt ra khả năng Bình Nhưỡng đã thay đổi số liệu này để tuyên bố vụ thử nghiệm thành công.