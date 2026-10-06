Hàn Quốc và Mỹ đồng nhất quan điểm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Theo Ngoại trưởng Cho Hyun, thông qua hàng loạt các cuộc gặp thượng đỉnh Hàn - Mỹ, hai nước đã nhiều lần khẳng định sự thống nhất về định hướng chính sách đối với Triều Tiên cũng như quyết tâm mạnh mẽ trong việc phối hợp hành động.

Ngoại trưởng Cho Hyun báo cáo về công tác giám sát chính sách trước Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất Quốc hội Hàn Quốc ngày 6/10 (Ảnh: Yonhap)

Ông Cho cũng cho biết: "Hai bên đang tiếp tục tham vấn chặt chẽ để đưa Triều Tiên trở lại bàn đối thoại và đàm phán", đồng thời khẳng định: "Dựa trên nền tảng đồng minh Hàn - Mỹ và sự hợp tác ba bên Hàn - Mỹ - Nhật, Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy vai trò mang tính xây dựng từ phía Trung Quốc và Nga".

Ngoài ra, người đứng đầu ngành ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh: "Chính phủ sẽ kiên định mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, đồng thời thúc đẩy tiến triển thực chất trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên thông qua cách tiếp cận từng bước và thực tiễn, hướng tới việc đình chỉ, cắt giảm và cuối cùng là loại bỏ năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng". Ông cũng khẳng định sẽ cụ thể hóa hơn nữa phương án phi hạt nhân hóa theo từng giai đoạn trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Mỹ.

Trong một diễn biến có liên quan, đề cập cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ sẽ diễn ra vào đầu tháng 11 tới, Ngoại trưởng Cho Hyun bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới hoạt động chính trị quan trọng này của đồng minh và cho hay “Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ theo dõi sát sao kết quả bầu cử, đồng thời nỗ lực mở rộng hơn nữa nền tảng ủng hộ liên minh Hàn - Mỹ trong Quốc hội Mỹ”.