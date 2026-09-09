Những công trình hiện đại của Triều Tiên sau 78 năm thành lập nước

Những toà chung cư thiết kế hiện đại, khu nghĩ dưỡng trên núi, trang trại nhà kính cho đến những con phố sầm uất đang tạo nên diện mạo mới cho đất nước Triều Tiên.

Những dự án này nằm trong số 10.000 căn hộ mới xây thuộc giai đoạn 3. Các tòa chung cư có thiết kế hiện đại, được xây dựng tại quận Hwasong.

Chủ nhân của những căn nhà mới tại quận Hwasong.

Các tòa chung cư ở quận Hwasong bắt đầu lên đèn.

Phố Rimhung ngày càng phát triển với những toà nhà cao tầng “chọc trời”.

Khu phố Saeppyol ở Bình Nhưỡng khánh thành vào ngày 15/2, mang ý nghĩa đặc biệt.

Samjiyon - thành phố có ngọn núi thiêng Paektu được Triều Tiên xem là “hình mẫu của nền văn minh hiện đại” với những khu nghỉ dưỡng và khách sạn hoạt động quanh năm.

Khu nghỉ dưỡng Wonsan Kalma nằm ở bờ biển phía đông Triều Tiên có thể phục vụ hơn 20.000 khách, được truyền thông nhà nước mô tả là mang “đẳng cấp thế giới”.

Du khách tắm biển tại khu nghỉ dưỡng Wonsan Kalma.

Bể tắm ngoài trời tại khu nghỉ dưỡng Yangdok ở phía bắc tỉnh Nam Pyongan. Khu nghỉ dưỡng này có nhiều hoạt động như trượt tuyết, cưỡi ngựa, tắm suối nước nóng.

Trang trại nhà kính Jungphyong và vườn ươm cây giống ở tỉnh Bắc Hamgyong.

Trang trại nhà kính Ryonpho ở huyện Hamju, phía đông đất nước và khu nhà ở được quy hoạch nằm riêng biệt.