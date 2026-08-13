UAV Mỹ xuất hiện gần bãi phóng tên lửa Triều Tiên

Ngày 13/8, KBS đưa tin, một UAV do thám của quân đội Mỹ đã hoạt động gần khu vực Triều Tiên phóng tên lửa ngày 12/8. Theo phân tích dữ liệu từ một website theo dõi hoạt động hàng không, UAV này cất cánh ngày 11/8 từ Kyushu, miền Nam Nhật Bản, sau đó thực hiện phi vụ tại vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên cho đến hết ngày 12/8.

UAV Sea Guardian MQ-9B của Mỹ. Ảnh: Jiji Press

Đặc biệt, vào lúc 5h15 ngày 12/8, khoảng 45 phút trước khi Triều Tiên phóng tên lửa, hành trình của UAV này vẫn được ghi nhận tại khu vực gần nơi diễn ra vụ phóng. Mặc dù chưa rõ nhiệm vụ cụ thể của UAV, nhưng thiết bị này được xác định là MQ-9B SeaGuardian, một loại UAV do thám của Mỹ được trang bị radar giám sát và hệ thống thu thập thông tin điện tử. Do đó, UAV này có khả năng đã thu thập dữ liệu liên quan đến tên lửa của Triều Tiên.

Theo giới chuyên môn, trong bối cảnh Bình Nhưỡng vẫn chưa chính thức lên tiếng về hai vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây, diễn ra vào ngày 6 và 12/8, các cơ quan của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn tiếp tục chia sẻ thông tin, theo dõi và phân tích các loại vũ khí của Triều Tiên. Việc thu thập được dữ liệu liên quan có thể hỗ trợ đáng kể cho công tác phân tích và ứng phó.

Ngoài ra, giới chuyên môn cũng cho rằng sự xuất hiện của UAV do thám của quân đội Mỹ gần khu vực xảy ra vụ phóng là dấu hiệu cho thấy Mỹ tiếp tục duy trì hoạt động theo dõi, giám sát thường xuyên các diễn biến trên bán đảo Triều Tiên và những khu vực xung quanh Nhật Bản, Hàn Quốc nhằm phục vụ các mục tiêu quân sự.