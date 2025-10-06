Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

CHÙM ẢNH: Ông Kim Jong-un thăm chiến hạm 5.000 tấn đầu tiên của Triều Tiên

Sự kiện: Tin tức Triều Tiên Kim Jong Un
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có chuyến thăm tàu khu trục 5.000 tấn đầu tiên của nước này, đồng thời lệnh tăng cường năng lực hải quân.

Ngày 5-10, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm tàu ​​khu trục Choe Hyon - chiến hạm 5.000 tấn đầu tiên của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi tăng cường lực lượng chiến đấu hải quân, theo hãng thông tấn KCNA.

Trong chuyến thăm, ông Kim nhấn mạnh rằng "năng lực to lớn của hải quân chúng ta cần được phát huy trên đại dương bao la để ngăn chặn, phản công và trừng phạt triệt để các hành động khiêu khích của kẻ thù" nhằm bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh quốc gia.

Lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm tàu ​​khu trục Choe Hyon - chiến hạm 5.000 tấn đầu tiên của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm tàu ​​khu trục Choe Hyon - chiến hạm 5.000 tấn đầu tiên của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Tàu khu trục Choe Hyon được hạ thuỷ vào tháng 4 như một phần trong nỗ lực tăng cường sức mạnh hải quân của Triều Tiên.

Trước đó, Triều Tiên cho biết tàu khu trục Choe Hyon được trang bị tên lửa hành trình chiến lược siêu thanh, tên lửa đạn đạo chiến thuật và các phương tiện tấn công khác.

Lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm tàu ​​khu trục Choe Hyon - chiến hạm 5.000 tấn đầu tiên của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm tàu ​​khu trục Choe Hyon - chiến hạm 5.000 tấn đầu tiên của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Vào tháng 6, Triều Tiên đã hạ thủy một tàu khu trục khác cùng loại, tên là Kang Kon, sau khi sửa chữa do gặp sự cố trong lần hạ thủy đầu tiên vào tháng 5.

Triều Tiên đang tập trung vào việc tăng cường lực lượng hải quân với kế hoạch đóng thêm một tàu khu trục 5.000 tấn vào tháng 10 năm sau.

CHÙM ẢNH: Ông Kim Jong-un thăm chiến hạm 5.000 tấn đầu tiên của Triều Tiên - 3

CHÙM ẢNH: Ông Kim Jong-un thăm chiến hạm 5.000 tấn đầu tiên của Triều Tiên - 4

CHÙM ẢNH: Ông Kim Jong-un thăm chiến hạm 5.000 tấn đầu tiên của Triều Tiên - 5

CHÙM ẢNH: Ông Kim Jong-un thăm chiến hạm 5.000 tấn đầu tiên của Triều Tiên - 6

CHÙM ẢNH: Ông Kim Jong-un thăm chiến hạm 5.000 tấn đầu tiên của Triều Tiên - 7

CHÙM ẢNH: Ông Kim Jong-un thăm chiến hạm 5.000 tấn đầu tiên của Triều Tiên - 8

CHÙM ẢNH: Ông Kim Jong-un thăm chiến hạm 5.000 tấn đầu tiên của Triều Tiên - 9

CHÙM ẢNH: Ông Kim Jong-un thăm chiến hạm 5.000 tấn đầu tiên của Triều Tiên - 10

Triều Tiên tuyên bố đanh thép về biện pháp đáp trả Mỹ
Triều Tiên tuyên bố đanh thép về biện pháp đáp trả Mỹ

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, Bình Nhưỡng đã phân bổ các nguồn lực chiến lược để ứng phó với việc Mỹ tăng cường lực lượng quân sự ở Hàn...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo THẾ VINH ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/10/2025 07:20 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN