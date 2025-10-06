CHÙM ẢNH: Ông Kim Jong-un thăm chiến hạm 5.000 tấn đầu tiên của Triều Tiên

Ngày 5-10, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đến thăm tàu ​​khu trục Choe Hyon - chiến hạm 5.000 tấn đầu tiên của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi tăng cường lực lượng chiến đấu hải quân, theo hãng thông tấn KCNA.

Trong chuyến thăm, ông Kim nhấn mạnh rằng "năng lực to lớn của hải quân chúng ta cần được phát huy trên đại dương bao la để ngăn chặn, phản công và trừng phạt triệt để các hành động khiêu khích của kẻ thù" nhằm bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh quốc gia.

Lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm tàu ​​khu trục Choe Hyon - chiến hạm 5.000 tấn đầu tiên của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Tàu khu trục Choe Hyon được hạ thuỷ vào tháng 4 như một phần trong nỗ lực tăng cường sức mạnh hải quân của Triều Tiên.

Trước đó, Triều Tiên cho biết tàu khu trục Choe Hyon được trang bị tên lửa hành trình chiến lược siêu thanh, tên lửa đạn đạo chiến thuật và các phương tiện tấn công khác.

Lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thăm tàu ​​khu trục Choe Hyon - chiến hạm 5.000 tấn đầu tiên của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Vào tháng 6, Triều Tiên đã hạ thủy một tàu khu trục khác cùng loại, tên là Kang Kon, sau khi sửa chữa do gặp sự cố trong lần hạ thủy đầu tiên vào tháng 5.

Triều Tiên đang tập trung vào việc tăng cường lực lượng hải quân với kế hoạch đóng thêm một tàu khu trục 5.000 tấn vào tháng 10 năm sau.