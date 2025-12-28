Triều Tiên hé lộ quy mô sản xuất 'tên lửa Iskander bản sao

Ngày 26/12, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải loạt ảnh cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong Un trực tiếp thị sát một cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo. Bên trong nhà máy, những hàng dài thân tên lửa Hwasong-11 được đặt kín trên giá đỡ, kéo dài khắp sàn xưởng – một hình ảnh hiếm hoi hé lộ hoạt động sản xuất hàng loạt chứ không phải lắp ráp thử nghiệm.

Bên trong một nhà máy sản xuất tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong-11. (Nguồn: KCNA)

Theo các chuyên gia theo dõi chương trình vũ khí Triều Tiên, cơ sở này nhiều khả năng là Nhà máy 11/2 tại thành phố Hamhung, thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự Ryongsong – trung tâm then chốt trong ngành chế tạo tên lửa nhiên liệu rắn của Bình Nhưỡng.

Đáng chú ý, các số sê-ri xuất hiện trên thân tên lửa được đánh theo dãy liên tục, cho thấy đây là những lô sản xuất quy mô lớn, có thể lên tới hàng trăm quả. Điều này củng cố nhận định rằng Triều Tiên đang vận hành một dây chuyền sản xuất tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) ở mức công nghiệp thực sự.

Không chỉ một, mà là nhiều biến thể Hwasong-11

Phân tích kỹ hình ảnh từ nhà máy cho thấy không phải tất cả tên lửa đều giống hệt nhau. Phần lớn thân tên lửa phù hợp với Hwasong-11A (KN-23) – biến thể nổi tiếng nhất, thường được so sánh với 9K720 Iskander của Nga. Tên lửa này dài khoảng 7,5–8,7 m, sử dụng nhiên liệu rắn, mang đầu đạn nặng tới gần 1 tấn và có tầm bắn ước tính 400–800 km.

Tuy nhiên, xen kẽ trong dây chuyền là một số thân tên lửa có bố trí vòng gia cố và kết cấu bên ngoài khác biệt rõ rệt. Những khác biệt lặp lại này không phải ngẫu nhiên, mà cho thấy Triều Tiên đang sản xuất song song ít nhất hai biến thể Hwasong-11, trong đó có một phiên bản kéo dài hoặc được tái cấu trúc bên trong để mang thêm nhiên liệu, đầu đạn khác loại hoặc hệ thống dẫn đường cải tiến.

Bên cạnh Hwasong-11A, Triều Tiên còn phát triển Hwasong-11B (KN-24), có hình dáng giống ATACMS của Mỹ, nhỏ gọn hơn và được tối ưu cho các đòn tấn công chính xác cao vào mục tiêu kiên cố. Ngoài ra, dòng Hwasong-11 còn được cho là có các biến thể đầu đạn nặng, tầm bắn ngắn hơn và thậm chí cả cấu hình phóng từ tàu ngầm.

Vũ khí Triều Tiên trên chiến trường Ukraine

Tầm quan trọng thực tế của Hwasong-11 đã được chứng minh rõ ràng tại Ukraine. Từ cuối năm 2023, Triều Tiên được xác nhận đã chuyển giao cho Nga các tên lửa Hwasong-11A và 11B. Moscow sau đó sử dụng chúng để tấn công các thành phố, cơ sở hạ tầng và mục tiêu quân sự của Ukraine.

Các chuyên gia Ukraine, Liên Hợp Quốc và nhiều nhóm phân tích độc lập đã xác định mảnh vỡ thu được từ hiện trường là của Hwasong-11, dựa trên cấu trúc đuôi, cánh điều khiển và ký hiệu sản xuất đặc trưng. Theo ước tính của Kiev, đến đầu năm 2025 đã có khoảng 150 tên lửa loại này được chuyển giao cho Nga, trong đó một phần đáng kể đã được sử dụng trong thực chiến.

Ban đầu, tỷ lệ trượt mục tiêu và hỏng hóc tương đối cao. Thế nhưng, các đợt tấn công sau đó cho thấy độ chính xác được cải thiện rõ rệt, với sai số chỉ còn vài chục mét trong một số trường hợp.

Với Nga, Hwasong-11 giúp bổ sung kho tên lửa đạn đạo tầm ngắn đang bị hao hụt. Với Triều Tiên, chiến sự Ukraine trở thành "phòng thí nghiệm thực tế" mà không cuộc thử nghiệm thời bình nào có thể thay thế.