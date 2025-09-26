Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo tàu buôn Triều Tiên vượt biên giới biển

Giới chức Hàn Quốc nói rằng một tàu buôn Triều Tiên ngày 26-9 đã vượt qua Đường giới hạn phía Bắc (NLL) trên biển Hoàng Hải - ranh giới trên biển trên thực tế giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, con tàu này đã rút lui sau khi quân đội Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo, theo hãng thông tấn Yonhap.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) nói rằng tàu Triều Tiên vượt NLL gần đảo biên giới Baengnyeong (Hàn Quốc) vào khoảng 5 giờ sáng 26-9 (giờ địa phương) và lưu lại trong khoảng một giờ.

Con tàu được cho là đã đi tới 5 km về phía nam NLL.

Một tàu chở ngư dân Triều Tiên quay lại Triều Tiên sau khi trôi sang Hàn Quốc hồi tháng 7. Ảnh: YONHAP

Quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát cảnh báo qua sóng radio nhưng tàu buôn Triều Tiên vẫn vượt qua ranh giới, buộc một tàu hải quân Hàn Quốc phải bắn hàng chục phát súng và đạn pháo cảnh cáo.

Sau đó, tàu Triều Tiên đổi hướng về phía tây và rút khỏi khu vực kiểm soát hàng hải của Hàn Quốc, theo JCS.

Khi vụ việc xảy ra, một tàu hộ tống hải quân Hàn Quốc trọng tải 2.800 tấn đang làm nhiệm vụ tại khu vực đó. Sau khi xem xét tình hình, quân đội Hàn Quốc nhận định khả năng tàu Triều Tiên cố ý vượt NLL là không cao.

JCS nói rằng chưa phát hiện động thái bất thường nào của quân đội Triều Tiên liên quan vụ việc.

“Chúng tôi sẽ duy trì tư thế sẵn sàng chiến đấu vững chắc và đáp trả kiên quyết trước mọi tình huống để bảo vệ NLL” - theo tuyên bố của JCS.

Triều Tiên chưa bình luận về vụ việc.

Theo Yonhap, đây là lần đầu tiên sau ba năm một tàu Triều Tiên vượt qua NLL.

Tháng 10-2022, một tàu buôn Triều Tiên từng vi phạm NLL trên biển Hoàng Hải trước khi rút lui về phía bắc sau khi bị một tàu chiến Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo.

Khi đó, con tàu đã đi sâu tới 3,3 km về phía nam NLL và lưu lại ở phía Hàn Quốc trong 40 phút.

Triều Tiên không công nhận NLL là ranh giới hàng hải liên Triều, cho rằng nó phải được lùi xuống phía nam hơn.