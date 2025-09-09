Triều Tiên khoe động cơ ICBM mạnh chưa từng thấy

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay cho biết Cục Tên lửa và Học viện Vật liệu Hóa học đã tiến hành thử nghiệm trên mặt đất với mẫu động cơ nhiên liệu rắn thế hệ mới, được làm từ vật liệu composite sợi carbon. Động cơ đạt lực đẩy khoảng 200 tấn, vượt trội so với những mẫu động cơ tên lửa từng được Triều Tiên sản xuất trước đây.

Đây là cuộc thử nghiệm trên mặt đất thứ 9 và cũng là cuối cùng đối với mẫu động cơ này.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp thị sát sự kiện, đánh giá đây là "thành công mang tính chiến lược nhất" trong quá trình hiện đại hóa công nghệ quốc phòng của Bình Nhưỡng. Ông cũng khẳng định đợt thử nghiệm đã đánh dấu "thay đổi đáng kể" trong nỗ lực củng cố và mở rộng sức mạnh của lực lượng hạt nhân chiến lược.

Ông Kim Jong-un thị sát vụ thử động cơ tên lửa hôm 8/9. Ảnh: KCNA

Lãnh đạo Triều Tiên trước đó cũng thăm viện nghiên cứu phụ trách phát triển mẫu động cơ mới. Truyền thông nước này cho biết động cơ sẽ được sử dụng cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-19 và Hwasong-20.

Đây là lần đầu Triều Tiên tuyên bố đang phát triển ICBM thế hệ mới, kể từ khi phóng thử tên lửa Hwasong-19 vào cuối tháng 10/2024. Ngoài lực đẩy của động cơ, các thông số kỹ thuật khác của tên lửa Hwasong-20 chưa được công bố.

Trong vụ phóng năm ngoái, tên lửa Hwasong-19 đạt độ cao tối đa 7.687,5 km, bay xa 1.001 km trong 1 giờ 25 phút 56 giây, trước khi rơi xuống vị trí định sẵn ở vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Đây là mẫu ICBM có thời gian bay lâu nhất từ trước đến nay của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên những năm gần đây phóng thử nhiều loại ICBM có tầm bắn ước tính bao trùm được toàn bộ lãnh thổ Mỹ, trong đó có những mẫu sử dụng nhiên liệu rắn. Tên lửa nhiên liệu rắn có khả năng cơ động cao, dễ cất giấu và triển khai nhanh hơn nhiều so với những loại dùng nhiên liệu lỏng.

Luồng lửa phát ra từ vụ thử nghiệm động cơ tên lửa hôm 8/9. Ảnh: KCNA

Ông Kim từng yêu cầu đẩy mạnh năng lực tập kích tầm xa của Triều Tiên, trong đó có phát triển tên lửa mang được nhiều đầu đạn, nhằm tăng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng không đối phương. Dù vậy, giới chuyên gia Hàn Quốc và phương Tây cho rằng Bình Nhưỡng chưa làm chủ được công nghệ cần thiết để đảm bảo khả năng chịu nhiệt và áp suất của đầu đạn trong quá trình hồi quyển.

Triều Tiên tăng cường thử tên lửa kể từ khi đàm phán hạt nhân với Mỹ đình trệ vào năm 2019. Giới quan sát cho rằng ông Kim muốn gây sức ép nhằm buộc Mỹ chấp nhận Triều Tiên là cường quốc hạt nhân, cũng như tăng vị thế để đạt được các nhượng bộ về kinh tế và an ninh khi trở lại bàn đàm phán.