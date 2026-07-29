Sự thật bất ngờ về 'người lạ' cầm dao đột nhập nhà dân lúc rạng sáng

Công an TP Hải Phòng vừa phát đi thông tin vụ việc xảy ra ở xã Vĩnh Am vào rạng sáng ngày 23/7, khi một người lạ cầm dao đột nhập vào nhà dân khiến nhiều người lo lắng.

Theo đó, vào ngày 23/7, sau nhận được thông tin về clip có người lạ mặt cầm dao đột nhập vào nhà dân được đăng tải trên mạng xã hội, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an thành phố đã chỉ đạo Công an xã Vĩnh Am khẩn trương tiến hành xác minh.

Hình ảnh công dân N.T.C cầm dao đột nhập vào nhà chị N.T.N lúc rạng sáng. Ảnh: Cơ quan Công an.

Kết quả ban đầu xác định, vào khoảng 4h54' ngày 23/7, công dân Đ.T.C (SN 1994, trú tại thôn Vĩnh Tiến 2, xã Vĩnh Am, TP Hải Phòng) cầm 1 con dao đột nhập, đi lang thang trong khu vực sân trước nhà chị N.T.N (SN 1994, trú cùng thôn Vĩnh Tiến 1). Sau đó, chị N.T.N kiểm tra lại đồ vật, tài sản trong gia đình và không thấy bị mất mát, hư hỏng gì.

Qua xác minh tại UBND xã Vĩnh Am, công dân Đ.T.C được xác định ở dạng khuyết tật trí tuệ nặng, đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và trong quá trình làm việc với cơ quan công an, người này không được minh mẫn, tỉnh táo. Sau khi biết anh Đ.T.C là người cùng xã và bị khuyết tật trí tuệ, gia đình chị N không có yêu cầu, đề nghị gì.

Sau khi được xác minh làm rõ, người thân công dân Đ.T.C đã có thư cảm ơn Công an xã Vĩnh Am vì đã giúp đỡ, đồng hành cùng gia đình đưa anh C đi chữa bệnh, cũng như tinh thần vì nhân dân phục vụ đối với công dân trên địa bàn.