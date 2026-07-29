Cận cảnh ngõ 42 Giang Văn Minh sau mưa, người dân xách ủng lội nước vào nhà

Ghi nhận của phóng viên sáng nay 28/7, công nhân Công ty Thoát nước Hà Nội đang làm vệ sinh quét dọn khu vực tồn đọng dội rửa để làm sạch tuyến ngõ bị bùn theo nước cống dềnh lên.

Công nhân quét lớp nước bùn đen mùi hôi nồng nặc

Sau đó dùng nước rửa mặt đường.

Bà Cù Thị Bắc chuẩn bị xỏ đôi ủng cao su để lội vào căn nhà nơi đang sinh sống tại số nhà 14, ngõ 42 Giang Văn Minh. Dù nước ngoài ngõ đã rút, tầng một ngôi nhà của bà vẫn còn ngập, buộc gia đình phải sinh hoạt tạm trên tầng hai.

Theo bà Bắc, nhiều năm qua mỗi khi mưa lớn, căn nhà bà ở luôn là nơi nước rút chậm nhất vì ở điểm trũng nước của ngõ. Các hộ xung quanh đã khô ráo nhưng gia đình bà vẫn phải chờ nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày để nước rút hết.

Bàn ghế, bếp ga, tủ lạnh và nhiều vật dụng sinh hoạt được kê lên gạch hoặc giá cao.

Mọi vật dụng phục vụ trong nhà từ lâu phải bố trí kê cao.

Xe máy mang đi gửi, xe đạp phải treo cao để tránh hư hỏng.

Lối lên tầng 2 là nơi sinh hoạt khô ráo trong căn nhà lúc nhà ngập nước.

Sau khi hết mưa nước rút nhanh nhưng tại ngõ ngõ 100 Đội Cấn bùn đen, mùi hôi và những căn nhà ẩm mốc vẫn là nỗi ám ảnh của người dân sau nhiều năm sống chung với cảnh nước cống dềnh lên tràn vào nhà.

Bà Cung Thị Liên (ngách 34, ngõ 100 Đội Cấn) cho biết, buổi trưa hôm qua là mưa có khoảng 30 phút thôi mà nước tràn ngập vào trong nhà, ở ngoài ngõ này cũng ngập hết, cả cái dãy này là ngập nước vào trong nhà hết. Nhà tôi bên này cũng bị vào khoảng 10 phân mà mới có 30 phút. Nước cống dềnh lên mang theo bùn, rác, gián và sâu bọ tràn vào nhà, gây ô nhiễm nghiêm trọng và ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân.

Nước cống đen xì, mùi hôi nồng nặc bao trùm cả khu vực sau mưa. Nhiều người phải đóng kín cửa hoặc đeo khẩu trang khi dọn dẹp nhà cửa.

Người dân cho biết chỉ cần nghe tin sắp mưa là phải tất bật kê đồ, chuyển thiết bị điện lên tầng trên, chuẩn bị ủng và các vật dụng chống nước.

Nhiều hộ đã lắp tấm chắn chống ngập, van một chiều và nâng nền nhà, nâng ổ điện nhưng nước vẫn tràn vào. Có thời điểm nước còn phun ngược từ các ống thoát sàn. Chủ hộ nhà số 26 ngõ 100 Đội Cấn cho biết, tiền nước sinh hoạt mùa mưa tăng gấp nhiều lần do phải liên tục cọ rửa nền nhà, sân và xả nước vệ sinh sau mỗi đợt ngập.

Bà Bắc rời căn nhà đôi ủng vẫn cầm trên tay. Với những người dân ngõ 42 Giang Văn Minh và ngõ 100 Đội Cấn, mong mỏi lớn nhất là hệ thống thoát nước sớm được cải thiện để những trận mưa không còn đồng nghĩa với cảnh nhà cửa ngập úng, bùn đất và nỗi lo thường trực.

Sau trận mưa Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật Hà Nội đề nghị các chủ đầu tư, gồm Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng của phường và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, có biện pháp dẫn dòng, bảo đảm thoát nước khi xảy ra mưa. Trận mưa trưa 27/7 có lượng mưa khoảng 50 mm trong 30 phút (cường độ khoảng 100 mm/giờ), khiến khu vực ngõ 42 Giang Văn Minh thông với ngõ 100 Đội Cấn ngập khoảng 35-40 cm và nước rút chậm.