Triều Tiên công bố kế hoạch đóng chiến hạm 10.000 tấn và xây dựng hải quân hạt nhân

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu trong lễ biên chế tàu khu trục đa năng mới Choe Hyon tại cảng Nampho ngày 23-6-2026

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), tuyên bố trên được ông Kim Jong Un đưa ra ngày 23-6 tại lễ biên chế tàu Choe Hyon - một trong hai chiến hạm thuộc lớp 5.000 tấn được hạ thủy hồi năm 2025 - tại thành phố cảng Nampho.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định: "Chương trình trang bị vũ khí hạt nhân cho Hải quân đang đi đúng lộ trình đã định".

Ông Kim Jong Un nhấn mạnh đây là bước đi chiến lược có ý nghĩa sống còn, cho phép lực lượng hạt nhân quốc gia luôn trong tư thế sẵn sàng tác chiến đa diện và hiệu quả.

Trước đó, Bình Nhưỡng tuyên bố tàu Choe Hyon được tích hợp những "vũ khí tối tân nhất". Vào tháng 4 vừa qua, ông Kim Jong Un cũng đã trực tiếp giám sát một vụ thử tên lửa hành trình từ boong con tàu này.

"Sau tàu Choe Hyon, chúng tôi sẽ sớm đưa tàu khu trục Kang Kon vào vận hành. Tiếp đó, Triều Tiên sẽ liên tiếp hạ thủy các tàu chiến chiến lược có trọng tải 10.000 tấn" - ông Kim Jong Un tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng đặt mục tiêu mỗi năm đóng mới hai tàu chiến mặt nước có cấu hình cao hơn tàu Choe Hyon, bao gồm một tuần dương hạm lớp 10.000 tấn.

Chiến hạm cấp 10.000 tấn - tương đương lớp tàu khu trục Arleigh Burke của Hải quân Mỹ hay lớp Sejong Đại đế của Hàn Quốc khi đầy tải - thường có chiều dài từ 150-170m.

Hiện tại, lực lượng hải quân Hàn Quốc đang vận hành hơn 10 tàu chiến trên 5.000 tấn, trong khi Triều Tiên mới chỉ sở hữu 2 chiếc.

Bình Nhưỡng xem các loại vũ khí này là công cụ nhằm ngăn chặn hoặc cản trở một cách hiệu quả các hành vi can thiệp quân sự của Mỹ vào bán đảo Triều Tiên nếu xung đột nổ ra.

Nếu Triều Tiên triển khai thành công các tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật, áp lực và chi phí quốc phòng đặt lên vai liên minh Mỹ - Hàn sẽ tăng lên rõ rệt.

Tuyên bố của ông Kim Jong Un được đưa ra trong thời điểm Bình Nhưỡng đang đẩy mạnh chiến dịch mở rộng tiềm lực quân sự, đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa quân đội.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng thời cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đang đẩy bán đảo Triều Tiên "đến bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân".

Hiện tại, Washington vẫn đang duy trì khoảng 28.500 binh sĩ đồn trú tại Hàn Quốc để củng cố năng lực phòng thủ cho Seoul.