Ukraine sẽ hứng đòn đau từ cả Nga và Iran?

Trong tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Iran lên án vụ tấn công trên biển Caspi là hành động vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc và có nguy cơ làm bùng phát thêm xung đột.

“Các vụ tấn công như vậy là hành động xâm lược. Iran bảo lưu quyền đáp trả và sẽ không do dự trong việc bảo vệ lợi ích cũng như an ninh quốc gia của mình”, tuyên bố nêu rõ.

Ngay sau đó, đại biện lâm thời của Ukraine tại Tehran đã bị triệu tập để giải trình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, Iran thực chất đã tham gia vào cuộc xung đột Ukraine do có quan hệ đồng minh với Nga. Ông Zelensky khẳng định, Ukraine buộc phải hành động thận trọng để ngăn nguy cơ mở ra thêm một mặt trận mới.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia Nga lại đưa ra cách lý giải hoàn toàn khác.

Theo nhà phân tích quân sự Ivan Konovalov, mục tiêu đầu tiên của Kiev là thể hiện sự ủng hộ đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh Washington đang có nhiều biến động trong chính sách Trung Đông.

Ông Konovalov cho rằng, Ukraine muốn chứng minh mình đứng cùng chiến tuyến với Mỹ để đổi lấy sự hậu thuẫn mạnh mẽ hơn trong các cuộc đàm phán với Nga.

Chuyên gia Konovalov nhận định, mục tiêu thứ hai còn quan trọng hơn là kích hoạt một cuộc khủng hoảng khu vực rộng lớn hơn.

Theo ông, Ukraine đang gặp nhiều khó khăn trên chiến trường với sức ép ngày càng lớn, trong khi nguồn nhân lực, hệ thống phòng không và năng lực tác chiến đều suy giảm. Trong bối cảnh đó, Kiev bị cho là muốn kéo thêm nhiều quốc gia vào vòng xoáy xung đột nhằm tạo khoảng thời gian để tái tổ chức lực lượng.

Lính hải quân Iran. Ảnh: Văn phòng Quân đội Iran/Keystone Press Agency.

Tên lửa đạn đạo, UAV hay đòn phối hợp với Mátxcơva: Tehran có những lựa chọn nào?

Sau vụ việc trên biển Caspi, kênh Telegram Middle East Spectator (Người quan sát Trung Đông) của Iran đã đăng tải bản đồ phạm vi tác chiến của các loại tên lửa đạn đạo nước này, cho thấy toàn bộ lãnh thổ Ukraine đều nằm trong tầm bắn.

Theo ông Konovalov, khả năng Iran lựa chọn biện pháp đáp trả trực tiếp bằng tên lửa là điều không thể loại trừ.

Ông cho rằng, Tehran nhiều khả năng sẽ không nhắm vào tàu mang cờ Ukraine vì phần lớn các tàu thương mại của Kiev hoạt động dưới cờ của các quốc gia khác. Thay vào đó, các mục tiêu có thể là các cảng quan trọng như Odessa, Mykolaiv hoặc Chornomorsk.

Trong khi đó, nhà khoa học chính trị Gevorg Mirzayan lại nhận định, Iran khó mở một mặt trận quân sự trực tiếp với Ukraine do khoảng cách địa lý quá xa. Theo ông, phản ứng thực tế và hiệu quả hơn là mở rộng hợp tác quân sự với Nga.

“Iran hoàn toàn có thể hỗ trợ Nga - quốc gia đang chiến đấu với đối thủ của mình - bằng việc tăng cường cung cấp UAV hoặc các loại khí tài quân sự khác”, ông Mirzayan nhận định.

Chuyên gia này cũng cho rằng, khả năng Iran đưa quân tham chiến tại Ukraine gần như không tồn tại.

Theo ông, khác với hiệp ước quân sự giữa Nga và Triều Tiên, Mátxcơva và Tehran hiện không có cơ chế ràng buộc về việc triển khai lực lượng hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Ngoài ra, ông Mirzayan còn nêu giả thuyết Iran có thể gây sức ép với Ukraine ngay tại khu vực Trung Đông.

Ông cho rằng, nếu muốn, Iran có thể cắt đứt một số tuyến cung ứng mà nước này cáo buộc có liên quan hoạt động của Ukraine tại Syria.

Đồng thời, ông cũng dự đoán phản ứng của Tehran nhiều khả năng sẽ mang tính biểu tượng và gây tiếng vang lớn nhằm phát đi thông điệp răn đe.

Hệ thống tên lửa Iran tham gia tập trận. Ảnh: Văn phòng Quân đội Iran/Keystone Press Agency.

Kịch bản tấn công các trung tâm dữ liệu ở Ukraine

Một giả thuyết khác được giới phân tích Nga đưa ra là Iran có thể nhằm vào các trung tâm dữ liệu tại Ukraine.

Nhà nghiên cứu Trung Đông Farhad Ibragimov nhắc lại rằng, từ đầu tháng 5, trên mạng xã hội Iran từng lan truyền đoạn video cáo buộc tồn tại ba trung tâm dữ liệu tại Dnipro, Kharkov và Kiev, nơi được cho là hỗ trợ Mỹ thu thập thông tin tình báo về vị trí của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei - người thiệt mạng trong đợt không kích ngày 28/2.

Theo ông Ibragimov, đoạn video khi đó xuất hiện trên các tài khoản có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), vì vậy được xem như một lời cảnh báo gián tiếp.

Ông cho rằng, nếu Tehran xác định các cơ sở này có vai trò trong hoạt động chống Iran, chúng có thể trở thành mục tiêu của các đòn tấn công trong tương lai.

Chuyên gia này cũng nhắc đến hai loại tên lửa đạn đạo của Iran là Khorramshahr-4 và Sejjil, cho rằng về lý thuyết, các hệ thống này đủ khả năng vươn tới lãnh thổ Ukraine.

Ông đồng thời nhận định rằng, nếu Iran lựa chọn sử dụng tên lửa đạn đạo thì đây sẽ là phép thử đáng kể đối với năng lực phòng không của Ukraine.

Đến nay, giới chức Iran mới chỉ khẳng định sẽ có phản ứng đối với vụ tấn công tàu trên biển Caspi, trong khi Ukraine chưa công bố thêm thông tin chính thức liên quan các cáo buộc từ Iran.

Tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 (Kheibar) của Iran là một trong những vũ khí có năng lực mạnh nhất trong kho tên lửa của Tehran. Được phát triển nhằm phục vụ mục đích răn đe chiến lược, tên lửa này mang đầu đạn nổ mạnh nặng 1.500-1.800 kg và có tầm bắn khoảng 2.000 km, đủ khả năng tấn công các mục tiêu quân sự trọng yếu trên khắp khu vực Trung Đông. Giới chuyên gia dự đoán phiên bản mới nhất của Kheibar có thể có tầm bắn gấp đôi, đủ vươn tới lãnh thổ Ukraine. Trong ảnh: Iran phóng thử tên lửa Khorramshahr-4. Ảnh: Bộ Quốc phòng Iran/Turkiye Today.