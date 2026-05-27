Nhà lãnh đạo Triều Tiên đích thân giám sát thử nghiệm loạt vũ khí trọng yếu

Theo hãng thống tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 27-5, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm này trong nỗ lực hiện đại hóa vũ khí của Bình Nhưỡng.

KCNA đưa ra thông tin trên một ngày sau khi quân đội Hàn Quốc phát hiện vụ phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm gần (CRBM) và rốc-két pháo binh hướng về biển Hoàng Hải từ khu vực Jongju thuộc tỉnh Bắc Phyongan vào khoảng 13 giờ (giờ địa phương) hôm 26-5.

CRBM là tên lửa đạn đạo có tầm bắn tương đối ngắn, dưới 300 km.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) giám sát vụ thử tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất Hwasong-11 Ra hồi tháng 4. Ảnh: Yonhap

Theo KCNA, cuộc thử nghiệm hôm 26-5 là một phần của kế hoạch hiện đại hóa lực lượng vũ trang pháo binh và tên lửa nhằm đạt được mục tiêu 5 năm phát triển quốc phòng.

Cuộc thử nghiệm đã phân tích và đánh giá sức mạnh của đầu đạn đặc nhiệm của tên lửa đạn đạo chiến thuật, độ tin cậy của tên lửa pháo binh điều khiển 240mm với tầm bắn mở rộng sử dụng hệ thống dẫn đường tự động siêu chính xác. Ngoài ra còn thử nghiệm độ chính xác khi bắn trúng mục tiêu được dẫn đường bằng trí tuệ nhân tạo của tên lửa hành trình chiến thuật.

Ông Kim bày tỏ sự hài lòng với kết quả thử nghiệm, gọi đây là "tín hiệu rõ ràng" về bước tiến quân sự và khả năng chiến đấu ngày càng mạnh mẽ. Ông Kim đặc biệt khen ngợi tên lửa hành trình chiến thuật, loại vũ khí dự kiến được triển khai tại các đơn vị pháo binh tầm xa gần biên giới phía Nam.

Tên lửa này kết hợp nhiều hệ thống dẫn đường, bao gồm lập bản đồ địa hình và nhắm mục tiêu bằng trí tuệ nhân tạo, cho phép nó tấn công bất kỳ mục tiêu nào trong phạm vi 100 km với độ chính xác cao.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tái khẳng định tham vọng xây dựng cả lực lượng hạt nhân và quân sự thông thường của Bình Nhưỡng vẫn không thay đổi. Ông cũng cảnh báo rằng quyết tâm bảo vệ chủ quyền quân sự và quyền tự vệ của nước này sẽ "được thể hiện bằng hành động rõ ràng hơn".