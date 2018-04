Triệu phú Mỹ giấu kho báu đầy vàng trên núi, thách dân đi tìm

Thứ Năm, ngày 19/04/2018 19:00 PM (GMT+7)

Ông Forrest Fenn chôn kho báu chứa đầy vàng, kim cương, đá ruby trên một dãy núi và đến nay vẫn chưa ai tìm thấy nó.

Triệu phú Mỹ Forrest Fenn, 87 tuổi, đã giấu kho báu ở dãy núi Rockies từ năm 2010

Tại nơi nào đó trên dãy núi Rockies, Bắc Mỹ, một chiếc rương kho báu trị giá hàng triệu USD đang được chôn giấu. Triệu phú Forrest Fenn, 87 tuổi, cho biết ông đã chôn kho báu ở đây vào năm 2010 là “thách” mọi người đi tìm.

Fenn, cựu phi công từng tham chiến ở Việt Nam, ước tính có khoảng 350.000 người đã đi tìm kho báu, theo CNBC Make It.

Ông thêm rằng không có cách nào để biết liệu có ai đó đến gần kho báu hay không. "Kho báu có thể được tìm thấy sớm hoặc 1.000 năm nữa", ông nói.

"Không ai biết kho báu này ở đâu, trừ tôi”, Fenn nói với NPR vào năm 2016. Ngay cả vợ ông cũng không biết địa điểm bí mật. "Nếu ngày mai tôi chết, bí mật này sẽ theo tôi xuống mồ”.

Manh mối chính Fenn đưa ra là bài thơ 24 dòng ông viết trong cuốn hồi ký "The Thrill of the Chase".

Bài thơ có đoạn: "Bắt đầu ở nơi nước ấm ngừng chảy/và mang nó xuống hẻm núi./Không xa, nhưng quá xa để đi bộ./Đặt dưới ngôi nhà của Brown".

“Hãy đọc các đầu mối trong bài thơ của tôi và nghiên cứu bản đồ của dãy núi Rocky", Fenn nói với Business Insider. "Cố gắng kết nối hai điều này. Kho báu đang ở đó, chờ người có thể liên kết mọi chi tiết”.

Đến nay vẫn không ai biết kho báu nằm ở đâu, trừ ông Fenn (Ảnh minh họa)

Chiếc rương kho báu được cho là chứa đầy ngọc lục bảo, ruby, đồng xu vàng và kim cương - tất cả hiện vật mà Fenn, nhà khảo cổ học tự học, tích lũy trong những cuộc thám hiểm của mình. Tổng số hiện vật này nặng 18kg.

Fenn cho biết một số thợ săn kho báu bị ám ảnh với điều này. Ricky Idlett, thợ săn kho báu đến từ Mississippi, nói: "Hầu hết tôi dành 12 tiếng mỗi đêm để lên Google hoặc nơi nào đó để tìm đầu mối”. Thậm chí, có vài diễn đàn trực tuyến chia sẻ về các giả thuyết truy tìm kho báu của ông Fenn.

Fenn nói rằng ông nhận được 100 email/ngày, theo báo New York Times. Có lần, ông phải gọi cảnh sát sau khi có người đến bấm chuông và đe doạ ông.

"Có người gọi tôi và dọa Nói cho tôi biết kho báu ở đâu ngay bây giờ. Tôi sẽ giết ông”, Fenn kể.

Và đối với một số người, nhiệm vụ đi tìm kho báu khiến họ mất mạng. Ít nhất bốn người được cho là đã tử vong vì tai nạn trong khi tìm kiếm. Điều này khiến một số người kêu gọi Fenn kết thúc vụ thách đố. Tuy nhiên, ông không làm vậy mà chỉ đưa ra thêm manh mối để cố gắng giúp mọi người giữ an toàn.

"Kho báu không nằm dưới nước, cũng không gần sông Rio Grande. Không cần phải di chuyển những tảng đá lớn, leo lên/xuống dốc cao", ông viết. "Hãy nhớ rằng tôi 80 tuổi khi tôi giấu kho báu".

"Cuộc săn tìm kho báu đáng lẽ ra phải thật vui”, ông nói thêm.

Khi thấy hàng trăm ngàn người đi tìm kho báu, Fenn nói với CNBC rằng việc che giấu nó "đã thành công ngoài sức tưởng tượng” của ông.