Nhà sập trong bão số 5, vợ và con gái thoát được ra ngoài, chồng bị mắc kẹt

Tối 25-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu một người dân mắc kẹt vì nhà sập do gió lớn của bão số 5 gây ra.

Bão số 5 khiến nhiều nhà sập, cây xanh bị gãy đổ tại tỉnh Nghệ An

Trước đó, theo thông tin ban đầu vào khoảng 19 giờ 45 phút cùng ngày, gió bão giật mạnh đã khiến ngôi nhà của gia đình ông N.T.H., ở khối 13 phường Trường Vinh đổ sập. Thời điểm đó, trong nhà có 3 người gồm ông H., vợ và con gái. Người vợ và con gái đã kịp thời thoát ra ngoài nhưng ông H. bị mắc kẹt lại bên trong đống đổ nát.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an Nghệ An đã điều động người cùng 2 xe chuyên dụng đến hiện trường. Sau gần 45 phút nỗ lực, đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã giải cứu, đưa được ông H. ra ngoài an toàn.

Được biết, trong tối 25-8, bão số 5 gây mưa to, gió lớn đã khiến nhiều nhà dân trên địa bàn TP Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An bị sập, tốc mái.