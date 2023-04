Tranh cử tổng thống Mỹ: Ai đang dẫn ở các bang chiến trường?

Cuộc thăm dò do Công ty Public Opinion Strategies (công ty khảo sát ý kiến của đảng Cộng hòa) thực hiện từ ngày 11 đến 13-4, với 500 cử tri đã đăng ký ở cả hai bang Arizona và Pennsylvania.

Cuộc thăm dò cho thấy không phải cựu Tổng thống Donald Trump, mà Thống đốc bang Florida Ron DeSantis dẫn trước sít sao Tổng thống Joe Biden ở hai bang Arizona và Pennsylvania. Cũng cuộc thăm dò này cho thấy ông Biden đang dẫn trước ông Trump ở hai bang chiến trường, cũng với khoảng cách sít sao.

Cụ thể, tại bang Pennsylvania, cuộc thăm dò cho thấy ông DeSantis dẫn trước ông Biden với tỉ lệ 45% so với 42%, tuy nhiên ông Biden dẫn trước ông Trump với tỉ lệ 46% so với 42%. Tại bang Arizona, ông DeSantis dẫn trước ông Biden với tỉ lệ 48% so với 42%, song ông Biden dẫn trước ông Trump với tỉ lệ 45% so với 44%.

Theo cuộc thăm dò của Công ty Public Opinion Strategies với các cử tri ở bang Arizona về cuộc đấu chung cuộc giữa ông DeSantis và ông Biden, các cử tri thích ông DeSantis hơn ông Biden với tỉ lệ chênh lệch từ 47% đến 38%. Tuy nhiên, khi hỏi về cuộc đối đầu giữa ông Trump và ông Biden thì lợi thế lại nghiêng về ông Biden, với tỉ lệ sít sao 42% và 41%.

Những con số cơ bản với ông Trump ở mỗi bang cũng là một mối lo tiềm ẩn đối với cựu tổng thống. Tại bang Pennsylvania, 56% cử tri có quan điểm bất lợi về ông, so với chỉ 40% cử tri có quan điểm thuận lợi. Tại bang Arizona, 58% cử tri có quan điểm bất lợi về ông, trong khi chỉ 40% cử tri có quan điểm thuận lợi. Đa số cử tri ở cả hai bang - 56% ở bang Pennsylvania và 55% ở bang Arizona - nói rằng họ sẽ không bỏ phiếu cho ông Trump vào năm tới.

Các con số này đối với ông DeSantis tốt hơn, chỉ 45% cử tri ở bang Pennsylvania và 44% cử tri ở bang Arizona nói họ sẽ không bỏ phiếu cho thống đốc. Kết quả này đáng chú ý khi ông DeSantis chưa chính thức tranh cử.

Theo Miami Herald, hạn chế làm ông Trump mất điểm và khiến số lượng không nhỏ cử tri ôn hòa xa lánh là những tuyên bố sai lầm liên tục rằng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã bị gian lận khiến ông không thắng trong nhiệm kỳ 2.

