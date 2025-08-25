Thời hạn điều tra vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long có thể kéo dài bao lâu?

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long khiến nữ sinh lớp 9 tử vong, mới đây, bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ nữ sinh) cho biết công an đã trả lại đồ vật và gia hạn điều tra vụ án thêm 3 tháng...

Trước đó, ngày 7-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án để điều tra hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Từ vụ án này, nhiều bạn đọc bày tỏ thắc mắc: Luật quy định như thế nào về thời hạn điều tra vụ án hình sự?...

Thời hạn điều tra vụ án hình sự

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết theo Điều 172 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017, 2021 và 2025), thời hạn điều tra được quy định như sau:

Đối với tội phạm ít nghiêm trọng, thời hạn điều tra không quá 02 tháng; đối với tội phạm nghiêm trọng, thời hạn điều tra không quá 03 tháng; đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, thời hạn điều tra không quá 04 tháng. Thời hạn điều tra được tính từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra.

Trường hợp cần gia hạn điều tra do tính chất phức tạp của vụ án thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn điều tra, CQĐT phải có văn bản đề nghị VKS gia hạn điều tra.

Về phân loại tội phạm, theo Điều 9 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) dựa trên mức hình phạt cao nhất quy định cho tội danh đó, cụ thể:

Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt quy định đối với tội ấy là phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm.

Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt quy định đối với tội ấy là từ trên 03 năm đến 07 năm tù.

Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt quy định đối với tội ấy là từ trên 07 năm đến 15 năm tù.

Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng: là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt quy định đối với tội ấy là từ trên 15 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long.

Thời hạn điều tra tối đa vụ TNGT ở Vĩnh Long là 8 tháng

ThS Ngô Minh Tín, Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho biết CQĐT có quyền gia hạn điều tra tùy thuộc vào loại tội phạm và theo quy định tại Khoản 2 Điều 172 BLTTHS, cụ thể:

Đối với tội phạm ít nghiêm trọng: Có thể được gia hạn điều tra một lần không quá 02 tháng theo điểm a khoản 2 Điều 172 BLTTHS. Tổng thời gian điều tra tối đa là 04 tháng (02 tháng ban đầu + 02 tháng gia hạn).

Đối với tội phạm nghiêm trọng: Có thể được gia hạn điều tra hai lần, lần thứ nhất không quá 03 tháng, lần thứ hai không quá 03 tháng theo điểm b khoản 2 Điều 172 BLTTHS. Tổng thời gian điều tra tối đa là 08 tháng (03 tháng ban đầu + 03 tháng gia hạn + 02 tháng gia hạn).

Đối với tội phạm rất nghiêm trọng: Có thể được gia hạn điều tra hai lần mỗi lần không quá 04 tháng theo điểm c khoản 2 Điều 172 BLTTHS. Tổng thời gian điều tra tối đa là 12 tháng (04 tháng ban đầu + 04 tháng gia hạn lần 1 + 04 tháng gia hạn lần 2).

Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng: Có thể được gia hạn điều tra ba lần mỗi lần không quá 04 tháng (theo điểm c khoản 2 Điều 172 BLTTHS). Nếu vụ án đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp, có thể gia hạn thêm một lần không quá 04 tháng.

Đặc biệt, đối với các tội xâm phạm an ninh quốc gia, có thể gia hạn thêm một lần không quá 04 tháng. Như vậy, tổng thời gian điều tra tối đa cho tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (không phải tội an ninh quốc gia) là 16 tháng, tổng thời gian điều tra tối đa cho tội xâm phạm an ninh quốc gia là 20 tháng.

Theo ThS Ngô Minh Tín, vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long khiến nữ sinh lớp 9 tử vong, thông tin gia hạn điều tra “thêm 3 tháng nữa” là dấu hiệu quan trọng cho thấy CQĐT đang xác định vụ án trên thuộc loại tội phạm nghiêm trọng.

Căn cứ khoản 1 Điều 172, điểm b khoản 2 Điều 172 BLTTHS, thời hạn điều tra tối đa đối với tội phạm nghiêm trọng sau 2 lần gia hạn là 08 tháng.

Đồng quan điểm, Luật sư Phùng Thị Huyền, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết cơ quan điều tra khởi tố vụ án này vào ngày 7-5-2025, thì thời hạn điều tra tối đa có thể kéo dài đến ngày 7-1-2026.