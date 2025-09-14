Ông Zelensky lên tiếng về bức thư ông Trump gửi NATO chỉ cách chấm dứt chiến sự

Ngày 13-9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngừng mua dầu Nga, đồng thời chỉ dẫn các bước để khối này cùng Mỹ giúp kết thúc chiến sự Nga-Ukraine, theo đài CNN.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social với tiêu đề "Bức thư gửi đến các nước NATO và thế giới", Tổng thống Trump nói rằng Mỹ sẽ chỉ sẵn sàng áp dụng các lệnh trừng phạt lớn đối với Nga khi toàn bộ thành viên khối này đồng ý làm điều tương tự và ngừng mua dầu từ Moscow.

“Như quý vị biết, cam kết của NATO trong việc chiến thắng cho đến nay thấp hơn nhiều so với 100% và việc một số nước tiếp tục mua dầu của Nga thật sự gây sốc! Điều đó làm suy yếu nghiêm trọng vị thế đàm phán và sức mạnh thương lượng của quý vị trước Nga. Dù sao thì tôi cũng sẵn sàng 'ra tay' ngay khi quý vị sẵn sàng” - ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Tổng thống Trump cũng kêu gọi NATO tăng đáng kể thuế quan đối với Trung Quốc để thể hiện sức mạnh và gây áp lực gián tiếp lên Nga.

“Tôi tin rằng, cùng với đó, việc NATO, với tư cách là một khối, áp đặt mức thuế từ 50% đến 100% đối với Trung Quốc và mức thuế này sẽ được gỡ bỏ hoàn toàn sau khi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine kết thúc, sẽ đóng góp to lớn vào việc chấm dứt cuộc chiến chết chóc và vô lý này” - ông Trump khẳng định.

Theo ông Trump, nếu NATO làm đúng theo những gì ông nói, cuộc chiến sẽ nhanh chóng kết thúc. Nếu không, ông cho rằng NATO chỉ đang lãng phí thời gian của ông, cũng như thời gian, công sức và tiền bạc của nước Mỹ.

Bình luận về phát ngôn của ông Trump, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky khẳng định cần phải giảm tiêu thụ dầu mỏ của Nga và điều đó chắc chắn sẽ làm giảm khả năng chiến đấu của Nga.

“Chúng ta đã lắng nghe quan điểm của Mỹ và tất cả những bên vẫn chọn nguồn cung từ Nga thay vì các đối tác khác cũng nên lắng nghe quan điểm này” - ông Zelensky viết trên X.

Ông Zelensky cũng kêu gọi tất cả đối tác, bao gồm châu Âu, Mỹ, Nhóm G7, G20, hãy ngừng tìm kiếm lý do để không áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga. Theo ông Zelensky, nếu Nga không muốn hòa bình thì sẽ bị buộc phải chấp nhận hòa bình và các biện pháp trừng phạt sẽ là một phần tạo nên hòa bình.

Hiện NATO, Nga và Trung Quốc chưa bình luận về động thái này của ông Trump.

Tổng thống Trump đã nhiều lần đề cập khả năng áp dụng thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga. Hôm 12-9, tổng thống Mỹ nói trên chương trình "Fox & Friends" của đài Fox News rằng ông đang cân nhắc "áp dụng các lệnh trừng phạt rất mạnh đối với các ngân hàng, dầu mỏ cũng như các biện pháp thuế quan".

Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ và các sản phẩm dầu tinh chế như dầu diesel từ Nga bằng đường biển nhưng nhiều quốc gia trong khối này vẫn tiếp tục nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch và khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Nga.