Ông Zelensky nói về chiến thuật tập kích của Ukraine, gây thiệt hại lớn cho các cơ sở dầu mỏ ở Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Ukrainska Pravda.

Trong thông điệp tối ngày 14/9, ông Zelensky nhấn mạnh: “Biện pháp trừng phạt hiệu quả nhất – và có tác động nhanh nhất – chính là những đám cháy tại các nhà máy lọc dầu, cảng dầu, kho chứa của Nga”.

Tổng thống Ukraine đề cập chiến thuật tập kích ngành dầu khí Nga. “Chúng tôi đang hạn chế đáng kể ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga, đồng nghĩa với việc hạn chế khả năng tiến hành xung đột của họ. Nền tảng cho cuộc xung đột này của Nga thực chất dựa vào dầu mỏ, khí đốt và các nguồn năng lượng khác”.

“Tôi cảm ơn lực lượng đặc nhiệm của Cơ quan An ninh Ukraine vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại thành phố Primorsk, nơi có cảng dầu lớn nhất của Nga trên biển Baltic. Thiệt hại là rất lớn, đã được kiểm chứng rõ ràng và đối phương chắc chắn cảm nhận được”, ông Zelensky nói thêm.

Theo ông Zelensky, đặc nhiệm Ukraine cũng đang theo dõi cảng Ust-Luga ở vùng Leningrad của Nga, cùng các điểm kết nối khác của Nga với thị trường thế giới.

Tổng thống Ukraine đồng thời nhấn mạnh Kiev đang mở rộng phạm vi sản xuất và đẩy mạnh sử dụng các loại vũ khí mới. “Tôi muốn cảm ơn mọi công ty Ukraine đã đóng góp sức mạnh cho chúng ta. Tạm thời, chúng tôi sẽ không nêu tên họ. Điều quan trọng là chúng ta có những công ty như thế, đang tăng tốc sản xuất và được nhà nước hỗ trợ để tăng cường khả năng phòng vệ của Ukraine”, ông Zelensky nói.

Trước đó, ngày 12/9, thống đốc vùng Leningrad của Nga, ông Aleksandr Drozdenko, cho biết một tàu chở dầu tại cảng Primorsk đã bốc cháy sau khi bị tập kích bằng máy bay không người lái. Sau đó, nguồn tin của Ukrainska Pravda xác nhận cảng Primorsk – cảng dầu lớn nhất của Nga trên biển Baltic – đã bị UAV của SSU tấn công. Các đơn vị này còn đánh trúng nhiều trạm bơm dầu quan trọng như NPS-3, Andreapol NPS và NPS-7, vốn nằm trên tuyến ống chính dẫn dầu thô tới cảng Ust-Luga.

Reuters cũng cho biết hai tàu chở dầu của Nga, Kusto và Cai Yun, đã hư hại trong vụ tập kích UAV của SSU vào cảng Primorsk ngày 12/9.