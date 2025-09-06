Ông Zelensky muốn Tổng thống Nga Putin tới Kiev

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới Paris, Pháp, hôm 3/9/2025. Ảnh: Getty Images.

“Ông ấy có thể đến Kiev”, ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với ABC News, vừa cười vừa lắc đầu khi được hỏi về lời mời đến Moscow. Đây là lần thứ hai ông Zelensky đưa ra tuyên bố khi Nga ngỏ ý muốn tổ chức đàm phán song phương ở Moscow.

“Tôi không thể tới Moscow khi đất nước mình mỗi ngày vẫn còn hứng chịu tên lửa, bị tấn công. Tôi không thể đến thủ đô của đối phương”, ông Zelensky nhấn mạnh.

Trước đó, ông Putin cho biết Nga “chưa bao giờ loại trừ” khả năng đối thoại trực tiếp với ông Zelensky. Ông Putin nói thêm: “Nếu ông Zelensky sẵn sàng, hãy để ông ấy đến Moscow”.

Một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine được coi là bước đi then chốt nhằm hướng tới đàm phán chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua.

Cũng trong ngày 5/9, Tổng thống Nga Putin cam kết sẽ "đảm bảo 100%" an toàn cho ông Zelensky nếu tới Moscow đối thoại. “Nếu ai đó thực sự muốn gặp chúng tôi, chúng tôi đã sẵn sàng. Địa điểm tốt nhất cho việc này là thủ đô của Nga, thành phố anh hùng Moscow”, ông Putin nói.

Mặc dù đề xuất cuộc gặp với ông Zelensky ở Moscow, Tổng thống Putin nhấn mạnh bản thân ông không nhận thấy việc đối thoại với lãnh đạo Ukraine trong bối cảnh hiện nay mang đến “nhiều ý nghĩa”.

Ông Putin nói rằng “gần như không thể đạt được thỏa thuận với phía Ukraine về các vấn đề then chốt” ngay cả khi Kiev “có ý chí chính trị” về một thoả thuận. Lý do là vì “vẫn còn những khó khăn về mặt pháp lý và kỹ thuật”.

Trước đây, ông Zelensky từng bày tỏ sẵn sàng gặp ông Putin ở địa điểm trung lập, ví dụ như Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng đề xuất này đã bị Moscow bác bỏ.

Tổng thống Ukraine cũng mong muốn Kiev đạt được thỏa thuận an ninh chi tiết với phương Tây trước khi xúc tiến một cuộc gặp với ông Putin.