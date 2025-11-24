Tổng thống Zelensky cảm ơn Tổng thống Trump sau khi ông chủ Nhà Trắng chỉ trích Kyiv

Ngày Chủ nhật, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nỗ lực giành lại thiện cảm của Tổng thống Donald Trump, sau khi nhà lãnh đạo Mỹ chỉ trích Kyiv giữa các cuộc đàm phán quan trọng tại Geneva nhằm chấm dứt cuộc chiến với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Văn phòng Tổng thống qua Kyivpost)

Trước đó, Tổng thống Mỹ (người nổi tiếng với thái độ lúc nồng ấm, lúc lạnh nhạt đối với Ukraine) đăng trên nền tảng Truth Social rằng ban lãnh đạo Ukraine "Không thể hiện chút biết ơn nào đối với những nỗ lực của chúng tôi", ám chỉ kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột gần bốn năm, trong đó đáp ứng một số yêu cầu của Moscow.

Vài giờ sau, Tổng thống Zelensky viết trên X: "Ukraine biết ơn Hoa Kỳ, biết ơn từng trái tim người Mỹ và đặc biệt biết ơn Tổng thống Donald Trump vì sự hỗ trợ - bắt đầu từ các tổ hợp Javelin - đã cứu sống nhiều người Ukraine".

Tại Geneva, các quan chức cấp cao Mỹ và Ukraine đang khẩn trương chỉnh sửa bản dự thảo 28 điểm, trong đó phía Ukraine cho biết phiên bản mới nhất đã đưa vào một số luận điểm của họ.

"Phiên bản hiện tại của tài liệu, dù vẫn trong giai đoạn hoàn tất, đã phản ánh phần lớn các ưu tiên then chốt của Ukraine", nhà đàm phán Rustem Umerov, cũng là Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine, cho biết.

Bản đề xuất ban đầu của Mỹ đáp ứng một số yêu cầu cứng rắn của Moscow, trong đó yêu cầu Ukraine phải nhượng lại lãnh thổ, cắt giảm quân đội và cam kết không bao giờ gia nhập NATO. Kế hoạch cũng đề cập mơ hồ về một số đảm bảo an ninh và việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để tái thiết Ukraine bị tàn phá bởi chiến tranh.