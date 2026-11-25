Ngày 25/11, Phòng An ninh mạng (Công an TP Hải Phòng) phối hợp Công an xã Vĩnh Thịnh làm việc với bà T.T.T. (trú tại xã Vĩnh Thịnh, TP Hải Phòng) là chủ tài khoản Facebook "Trịnh xxx" để làm rõ các hành vi liên quan đến hoạt động trên không gian mạng.

Theo đó, ngày 24/11, sau khi Công an TP Hải Phòng đã có thông tin ban đầu về việc không xảy ra vụ "bắt cóc trẻ em" tại xã Vĩnh Thuận, nhưng bà T. vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook "Trịnh xxx" bình luận, chia sẻ các nội dung phức tạp, không đúng về sự việc.

Tại cơ quan công an, bà T. thừa nhận bản thân không sinh sống trên địa bàn xã Vĩnh Thuận - là nơi xảy ra vụ việc, không liên quan đến vụ việc và cũng không biết có việc bắt cóc hay không. Do bản thân lo sợ và bức xúc nhất thời nên bà đã chia sẻ, đăng tải các nội dung không đúng về vụ việc.

Bà T.T.T tại cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan Công an,

Hiện Phòng An ninh mạng tiếp tục phối hợp Công an xã Vĩnh Thịnh xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng An ninh mạng, Công an TP Hải Phòng đề nghị nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. Mọi người cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ, bình luận các thông tin, đặc biệt là các thông tin chưa được kiểm chứng.

Mọi hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trường hợp hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, người thực hiện có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo quy định.