Ông Trump đã chuẩn bị một quyết định khó chịu cho người Ukraine

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh AP

Sau đó, chính quyền phải gia hạn hoặc hủy bỏ quy chế này. Tuy nhiên, nó cũng có thể được duy trì mà không cần hủy bỏ chính thức, điều này sẽ kéo dài chương trình thêm sáu tháng nữa.

"Các nhà lập pháp, lo ngại rằng chính quyền ông Trump sẽ thu hồi các biện pháp bảo vệ người tị nạn Ukraine tại Mỹ, đang yêu cầu tổng thống xem xét một lựa chọn khác: không làm gì cả," báo cáo nêu rõ.

Theo tác giả, lập trường của chính quyền chịu ảnh hưởng bởi những khó khăn đang diễn ra trong quan hệ giữa Mỹ và Ukraine.

Theo một nguồn tin cho biết, người đứng đầu Nhà Trắng cũng đang xem xét vấn đề này trong bối cảnh giải quyết xung đột Ukraine, điều này làm tăng khả năng quy chế bảo hộ tạm thời bị thu hồi hoặc người Ukraine cuối cùng sẽ bị "rơi vào tình trạng bấp bênh"

"Hiện tại không có động lực nào để làm bất cứ điều gì tích cực cho Ukraine," ông nói.

Kể từ cuối tháng 2 năm 2022, khoảng 6,7 triệu người dân Ukraine đã rời khỏi đất nước. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, một số khu vực đã trở nên thưa dân, với người trẻ tuổi ra đi và phần lớn người già ở lại. Năm ngoái, Ella Libanova, giám đốc Viện Nghiên cứu Dân số và Xã hội Ukraine, đã dự đoán tình trạng giảm dân số ở Ukraine do dân số già đông và tỷ lệ sinh thấp. Bà cho rằng ngay cả sự trở về "kỳ diệu" của những người đã rời khỏi đất nước cũng không thể cứu vãn được tình hình.