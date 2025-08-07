Tổng thống Ukraine thăm lực lượng giáp biên giới Nga, bàn bước đi tiếp theo

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông đã nói chuyện với các chỉ huy, nghe báo cáo về việc “giải phóng các làng Andriivka và Kindrativka ở Sumy, các nỗ lực phản công của Nga và những bước tiếp theo của lực lượng Ukraine.

Trong chuyến thị sát, Tổng thống Zelensky cũng thảo luận về nhu cầu vật tư, huấn luyện tân binh của đơn vị.

Trung đoàn trưởng đề nghị tổng thống mở rộng đơn vị lên cấp lữ đoàn. Tổng thống Zelensky hứa sẽ thảo luận vấn đề này với tổng tư lệnh.

Tổng thống Zelensky trong chuyến thăm. (Ảnh: Pravda)

Theo ông Zelensky, các binh sĩ của Trung đoàn 225 là những người đầu tiên tiến vào tỉnh Kursk hồi năm ngoái và bắt giữ nhiều binh sĩ Nga, làm gia tăng đáng kể số lượng tù binh được trao đổi của Ukraine.

Ông đã cảm ơn trung đoàn về kết quả của chiến dịch Kursk, khen thưởng các chiến sĩ và vinh danh những người đã hy sinh.

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết, một số đơn vị thuộc lực lượng phòng thủ Ukraine vẫn còn trên lãnh thổ Nga, bao gồm cả ở huyện Glushkovsky thuộc tỉnh Kursk.