Báo Nga: Tình thế nguy cấp của Ukraine ở thành phố Kupiansk

Nga đẩy mạnh tập kích mục tiêu của Ukraine ở thành phố Kupiansk. Ảnh: Topwar.ru.

Truyền thông Nga ngày 6/8 cho biết lực lượng hàng không vũ trụ nước này đã tiến hành nhiều đợt tấn công vào các mục tiêu và vị trí của quân đội Ukraine ở khu vực phía tây thành phố Kupiansk, vùng Kharkiv.

Sau khi lực lượng Nga đạt được bước tiến tại khu dân cư Sobolivka gần đó, tình hình của lực lượng Ukraine đóng tại Kupiansk, theo mô tả của phía Nga, "từ khó khăn đã chuyển sang gần như nguy cấp".

Hiện tại, lực lượng Nga được cho là đang pháo kích vào khu rừng Malye Rovny nằm dọc cả hai bên tuyến đường tiếp tế. Khoảng cách từ các vị trí tiền phương của Nga đến tuyến đường tiếp tế P07 của lực lượng Ukraine ở phố Kupiansk hiện chỉ còn chưa đầy 500 mét, theo báo Nga Topwar.ru.

Nếu đà tiến công hiện tại tiếp tục được duy trì, tuyến đường tiếp tế chủ yếu, thậm chí là cuối cùng này của quân đội Ukraine tại Kupiansk có thể bị cắt đứt trong thời gian ngắn. “Cục diện này được cho là khó có thể thay đổi, trừ phi đối phương tung ra nỗ lực phản công phi thường", báo Nga viết.

Quân đội Nga được cho là đã kiểm soát khu dân cư Sobolivka, áp sát tuyến đường tiếp tế P07 của Ukraine ở thành phố Kupiansk. Ảnh: Topwar.ru.

Một khi con đường này bị quân đội Nga kiểm soát, lực lượng phòng thủ Ukraine ở Kupiansk sẽ rơi vào tình thế bị bao vây thực sự, theo báo Nga.

Dù phía Ukraine vẫn còn khả năng cơ động qua các cánh đồng để rút lui theo hướng nam, báo Nga nhận định đây chỉ là giải pháp tình thế.

Tính đến ngày 7/8, Ukraine đang gặp khó khăn ở cả 3 thành phố tiền tuyến gồm Pokrovsk, Kupiansk và Siversk. Bộ Tổng tham mưu Ukraine chưa đưa ra bất cứ mệnh lệnh rút quân nào.

Diễn biến mới xuất hiện trong bối cảnh đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff đã có cuộc gặp kéo dài 3 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Trump sau đó bày tỏ sự lạc quan, để ngỏ khả năng sẽ gặp ông Putin vào tuần tới nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.