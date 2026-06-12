Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đã “chấm dứt cuộc chiến” với Iran

Phát biểu trong một cuộc vận động trực tuyến ủng hộ Phó Thống đốc bang Georgia Burt Jones - ứng cử viên cho vị trí Thống đốc bang này, ông Trump cho biết: “Tôi không biết mọi người đã nghe tin chưa, nhưng hôm nay chúng tôi đã chấm dứt cuộc chiến với Iran”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định Iran đã đồng ý từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân. “Họ đã đồng ý sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Đó là điều chúng tôi kiên quyết yêu cầu và cũng là mục tiêu chính của toàn bộ tiến trình này. Như vậy là đã giải quyết được 95% vấn đề”, ông Trump nói.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi ông Trump quyết định hủy bỏ các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào Iran dự kiến diễn ra trong ngày 11/6. Trước đó, trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington và Tehran có thể ký một thỏa thuận hòa bình trong những ngày tới, qua đó khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và tạo ra bước đột phá ngoại giao lớn nhất kể từ căng thẳng giữa hai nước leo thang.

Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ thông tin về việc hai bên đạt được thỏa thuận như tuyên bố của Tổng thống Trump.