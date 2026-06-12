Ông Trump tuyên bố không nương tay với Iran đêm nay

Ông Trump đe dọa sẽ tiến hành các cuộc tấn công mới vào Iran sau khi hai bên trao đổi các cuộc không kích vào thứ Năm, ngày thứ hai liên tiếp.

"Mỹ sẽ giáng một đòn rất mạnh vào Iran (Hải quân, Không quân, Radar, Phòng không và tất cả các hình thức phòng thủ khác, cùng với hầu hết khả năng tấn công của nước này, đều đã bị phá hủy!), TỐI NAY" - ông Trump tuyên bố trên mạng xã hội thứ Năm 11/6.

"Vào một thời điểm nào đó trong tương lai không xa, chúng ta sẽ chiếm đảo Kharg và các điểm cơ sở hạ tầng dầu mỏ khác, và nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thị trường dầu khí của chúng" - ông nói, đề cập đến trung tâm dầu mỏ chính của Iran.

Tehran không lập tức phản hồi về những phát ngôn mới nhất của Trump, nhưng Bộ Ngoại giao Iran trước đó vào thứ Năm cho biết thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi đầu tháng Tư đã trở nên vô nghĩa trên thực tế do các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ.

Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột đã bị đình trệ, nhưng 3 nguồn tin Iran và các quan chức phương Tây cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp diễn, với một số vấn đề vẫn chưa được thảo luận chi tiết, bao gồm cả cơ chế giải phóng hàng tỷ đô la quỹ bị đóng băng của Iran.

Việc leo thang xung đột trong tuần này đã làm suy yếu triển vọng chấm dứt nhanh chóng cuộc chiến kéo dài hơn 3 tháng .

"Xét về mặt quân sự, cuộc chiến này là một ngõ cụt. Người Mỹ không thể đạt được mục tiêu của họ bằng cách tấn công Iran. Đã có những tiến triển trong các cuộc đàm phán" - một nguồn tin từ Iran cho biết.

Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố một thỏa thuận sắp đạt được, nhưng các quan chức Mỹ chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về tình trạng mới nhất của các cuộc đàm phán gián tiếp.

Phản ánh quan điểm cho rằng hành động quân sự đã trở thành một phần của các cuộc đàm phán căng thẳng, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm thứ Tư cho biết: "Nếu chúng ta cần đàm phán bằng bom, chúng ta sẽ đàm phán bằng bom, và chúng ta rất giỏi trong việc đó."

Đảo Kharg

Iran xuất khẩu phần lớn dầu mỏ của mình qua đảo Kharg với khối lượng thường đạt 2 triệu thùng mỗi ngày, tương đương khoảng 2% nguồn cung toàn cầu, và chủ yếu sang Trung Quốc.

Tuy nhiên, động thái của Mỹ nhằm chiếm giữ hòn đảo này sẽ không có tác động ngay lập tức đến việc vận chuyển dầu mỏ, vì các dòng chảy này đã bị đình chỉ trong những tuần gần đây sau lệnh phong tỏa xuất khẩu dầu của Iran do Mỹ ban hành.

Hôm thứ Năm, Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công trên khắp Iran và Tehran đã bắn vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực sau vụ bắn rơi máy bay trực thăng Apache của Mỹ gần eo biển Hormuz hôm thứ Hai.

Quân đội Mỹ cho biết "các năng lực giám sát quân sự, hệ thống liên lạc và các địa điểm phòng không trên khắp Iran" đã trở thành mục tiêu trong khoảng 4n giờ tấn công nhằm đáp trả "sự gây hấn vô cớ và liên tục" của Tehran.

Các hãng thông tấn Iran đưa tin về các vụ nổ ở một số thành phố và cho biết 5 người bị thương.

Giá dầu tăng vào thứ Năm sau khi ông Trump đưa ra bình luận về việc giáng một đòn "rất mạnh vào Iran tối nay" và giành quyền kiểm soát cơ sở hạ tầng và thị trường dầu khí của nước này.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết họ đã phát động các cuộc phản công vào 18 mục tiêu quân sự của Mỹ tại các căn cứ không quân ở Kuwait và Bahrain hôm thứ Năm, và vào Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ tại Bahrain. Họ cũng cho biết đã nhắm mục tiêu vào một căn cứ không quân của Mỹ ở Jordan trong đêm thứ hai liên tiếp.