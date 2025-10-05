Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố Israel đồng ý ranh giới rút quân nhằm kết thúc ‘thảm hoạ 3.000 năm’

Người Israel tham gia cuộc biểu tình tại Tel Aviv ngày 4/10 để kêu gọi thả tất cả con tin bị Hamas giam giữ ở Dải Gaza và ngừng bắn. (Ảnh: AP)

"Sau các cuộc đàm phán, Israel đã đồng ý với đường ranh giới rút quân ban đầu mà chúng tôi trình bày với Hamas. Khi Hamas xác nhận, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay lập tức, việc trao đổi con tin và tù nhân sẽ bắt đầu, và chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho giai đoạn rút quân tiếp theo, điều này sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với hồi kết của thảm hoạ 3.000 năm”, ông Trump viết trong bài đăng trên Truth Social ngày 4/10.

Thông báo này được đưa ra vài giờ sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông hy vọng sẽ công bố việc trả tự do cho tất cả các con tin khỏi Dải Gaza "trong những ngày tới", trong bối cảnh Israel và Hamas chuẩn bị cuộc đàm phán gián tiếp tại Ai Cập vào ngày 6/10 để chấm dứt xung đột.

Trong tuyên bố ngắn gọn đưa ra vào cuối ngày 4/10, ông Netanyahu cho biết đã cử một phái đoàn đến Ai Cập "để hoàn thiện các chi tiết kỹ thuật", và nói thêm rằng "mục tiêu của chúng tôi là giới hạn các cuộc đàm phán trong khung thời gian vài ngày".

Tuy nhiên, ông Netanyahu ám chỉ sẽ không có chuyện Israel rút quân hoàn toàn khỏi Dải Gaza như Hamas đòi hỏi lâu nay.

Thủ tướng Netanyahu cho biết quân đội Israel sẽ tiếp tục kiểm soát các vùng lãnh thổ mà họ đang kiểm soát ở Dải Gaza, và Hamas sẽ bị giải giáp trong giai đoạn hai của kế hoạch, bằng con đường ngoại giao "hoặc thông qua con đường quân sự do chúng tôi thực hiện".

Trước đó, Hamas tuyên bố chấp nhận một số nội dung trong kế hoạch của Mỹ, kèm theo một số điều kiện.

Tổng thống Trump hoan nghênh tuyên bố của lực lượng này, nhưng cũng cảnh báo "Hamas phải hành động nhanh, nếu không mọi dự đoán sẽ đổ bể".

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi Hamas xác nhận "đường rút quân ban đầu" ở Dải Gaza. Một bản đồ đăng bài viết của ông trên mạng xã hội dường như cho thấy phần lớn Dải Gaza vẫn mở cho lực lượng Israel.

Ông Trump cũng yêu cầu Israel ngừng ném bom Dải Gaza. Quân đội Israel đã nhận chỉ đạo chuẩn bị cho giai đoạn đầu tiên trong kế hoạch của Mỹ. Một quan chức cho biết, Israel đã chuyển sang tư thế phòng thủ ở Dải Gaza và sẽ không chủ động tấn công.

Cuộc đàm phán gián tiếp ngày 6/10 sẽ chuẩn bị cho việc thả con tin khỏi Dải Gaza và người Palestine khỏi nhà giam của Israel. Một quan chức cấp cao của Ai Cập cho biết, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sẽ tới Ai Cập để dẫn đầu đoàn đàm phán Mỹ.

Cuộc đàm phán cũng sẽ thảo luận về bản đồ mà Israel sẽ rút quân khỏi một số khu vực nhất định ở Gaza.

Theo kế hoạch, Hamas sẽ thả 48 con tin còn lại trong vòng 3 ngày, trong đó khoảng 20 người được cho là vẫn còn sống. Hamas sẽ từ bỏ quyền lực và giải giáp vũ khí.

Đổi lại, Israel dừng tấn công và rút khỏi phần lớn Dải Gaza, trả tự do cho hàng trăm tù nhân Palestine và cho phép tăng cường viện trợ nhân đạo và công cuộc tái thiết sau này.

Hamas cho biết sẵn sàng thả các con tin và chuyển giao quyền lực cho những người Palestine khác, nhưng các khía cạnh khác của kế hoạch cần được tham vấn thêm giữa người Palestine.