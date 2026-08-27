Tổng thống Trump nói gì về chuyến thăm bất ngờ của Giám đốc CIA tới Nga?

Tổng thống Mỹ Donald Trump (ảnh phải) và ông John Ratcliffe, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Ảnh: Getty Images

Tổng thống Trump gọi chuyến thăm đó là “mang tính bán thường lệ” sau khi ông Ratcliffe bất ngờ xuất hiện tại Thủ đô của Nga, gây ra loạt đồn đoán về lý do chuyến đi.

Ông Ratcliffe được cho là đã bay đến Moscow trên chiếc máy bay vận tải của chính phủ vào ngày 25-8 trong chuyến thăm hiếm hoi tới Nga sau khi máy bay này cất cánh từ căn cứ không quân Andrews ở bang Maryland, Mỹ.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Giám đốc CIA kể từ khi người tiền nhiệm của ông John Ratcliffe là ông Bill Burns đến Moscow vào tháng 11-2021 để cảnh báo Nga về hậu quả của việc tấn công Ukraine.

Nhà Trắng, CIA, Lầu Năm Góc và Không quân Mỹ đều từ chối bình luận về chuyến thăm này.

Ngày 26-8, trong một cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình phát thanh Glenn Beck đã hỏi ông Trump về những đồn đoán rằng Giám đốc CIA đến Nga để đạt được sự hợp tác của Moscow trong việc tăng cường các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran cũng như nhằm gửi lời cảnh báo tới Nga sau khi xuất hiện lo ngại về việc Nga đang tìm cách “thử thách quyết tâm của NATO”.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Không phải bất kỳ điều nào trong số đó” và gọi những đồn đoán đó là “điên rồ”. Tổng thống Trump còn mô tả ông Ratcliffe là một “người tuyệt vời” và khẳng định Giám đốc CIA không tới Thủ đô của Nga vì những lý do nói trên.

Khi đề cập đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, ông Trump cho rằng: “Giờ đây, có thể sẽ có điều gì đó đạt được từ chuyến đi này. Chúng tôi đang nỗ lực rất nhiều để chấm dứt cuộc chiến đó”.

Trong khi đó, Người phát ngôn Điện Kremlin, Dimitry Peskov, ngày 26-8 đã xác nhận chuyến thăm Nga của Giám đốc CIA. Ông Peskov không tiết lộ lý do cho chuyến thăm của ông Ratcliffe, nhưng mô tả những dự đoán cho rằng chuyến thăm này sẽ dẫn đến sự cải thiện trong quan hệ Mỹ-Nga là “quá sớm”, theo báo Washington Post.

"Việc liên lạc thông qua các kênh tình báo tự bản thân nó là một hiện tượng tích cực, một quá trình tích cực. Những liên lạc này thường tiếp tục ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất của quan hệ song phương”, ông Peskov nói với các phóng viên.

“Nhưng liệu chuyến thăm này có ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình đưa quan hệ song phương của chúng ta thoát khỏi cuộc khủng hoảng sâu sắc hiện tại hay không - thì còn quá sớm để nói vào thời điểm này”, Người phát ngôn Điện Kremlin cho hay.