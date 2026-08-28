CSGT bật mí cách 'bắt' lỗi bám đuôi, không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

Từ ngày 27/8, lực lượng CSGT tăng cường xử lý các trường hợp không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn. Đáng chú ý, dữ liệu điện tử, hình ảnh và clip từ hệ thống camera được sử dụng làm căn cứ xử lý vi phạm.

Theo ghi nhận, tình trạng phương tiện lưu thông nhưng không duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước vẫn diễn ra khá phổ biến trên tuyến cao tốc này. Đây là hành vi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, đặc biệt khi phương tiện phía trước giảm tốc hoặc phanh đột ngột.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Phòng 6, Cục CSGT), cho biết đơn vị bắt đầu tăng cường xử lý lỗi không giữ khoảng cách an toàn từ ngày 27/8.

Theo Thượng tá Thắng, để có căn cứ xử lý, lực lượng CSGT sử dụng dữ liệu điện tử, hình ảnh và video ghi nhận quá trình phương tiện lưu thông trên tuyến.

“Hiện nay, lực lượng CSGT ghi nhận, xử lý phương tiện không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước rất rõ ràng, minh bạch, có clip, hình ảnh vi phạm từ camera”, Cục CSGT khẳng định.

Dọc tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn, tình trạng phương tiện không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước vẫn diễn ra khá phổ biến. (Ảnh Cục CSGT)

Bên cạnh hệ thống camera phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, tại Trung tâm giám sát tuyến cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 thuộc Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng), các đơn vị chức năng cũng sử dụng camera AI và camera siêu nét để giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm.

Thông qua hệ thống camera, lực lượng chức năng có thể phát hiện những phương tiện có dấu hiệu bám đuôi xe phía trước hoặc không bảo đảm khoảng cách an toàn theo quy định. Khi làm việc, tài xế được xem lại hình ảnh, video ghi nhận toàn bộ diễn biến vi phạm.

Theo CSGT, chứng cứ điện tử không chỉ được sử dụng để xử lý mà còn giúp lực lượng chức năng giải thích trực quan cho tài xế về lỗi vi phạm và hướng dẫn cách duy trì khoảng cách an toàn khi chạy trên cao tốc.

Việc xử lý có thể được thực hiện trực tiếp tại trạm thu phí hoặc thông qua hình thức phạt nguội.

Theo Cục CSGT, hiện nay, lực lượng CSGT ghi nhận, xử lý phương tiện không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước rất rõ ràng, minh bạch, có clip, hình ảnh vi phạm từ camera. (Ảnh Cục CSGT)

Theo Cục CSGT, ở tốc độ 100km/h, mỗi giây một ô tô có thể di chuyển khoảng 28m. Như vậy, với khoảng cách 100m, tài xế chỉ có khoảng 3,6 giây để phát hiện, phản xạ và xử lý khi phương tiện phía trước xảy ra tình huống bất ngờ.

Khoảng thời gian này cho thấy việc duy trì khoảng cách phù hợp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi phương tiện di chuyển ở tốc độ cao.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 cho biết, tính đến 14h30 ngày 27/8, lực lượng tuần tra trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - QL45 - Nghi Sơn đã phát hiện, lập biên bản 8 trường hợp vi phạm lỗi không giữ khoảng cách an toàn.

Mỗi trường hợp bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Trong quá trình xử lý, một số tài xế cho biết đang lưu thông thì phát hiện phương tiện phía trước phanh lại nên phải phanh theo để tránh va chạm, dẫn đến không giữ được khoảng cách an toàn.

Tuy nhiên, sau khi được CSGT cung cấp hình ảnh, video ghi nhận diễn biến sự việc, các tài xế đều thừa nhận lỗi vi phạm.

Tại Trung tâm giám sát cao tốc Mai Sơn - QL45, các đơn vị chức năng sử dụng camera AI và camera siêu nét để giám sát, phát hiện vi phạm. (Ảnh Cục CSGT)

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng cho rằng, trên đường cao tốc, phương tiện di chuyển với tốc độ cao nên chỉ một khoảnh khắc mất tập trung hoặc duy trì khoảng cách không phù hợp cũng có thể khiến tài xế không kịp xử lý, dẫn đến tai nạn liên hoàn với hậu quả nghiêm trọng.

Do đó, tài xế cần thường xuyên quan sát, chủ động duy trì khoảng cách phù hợp với phương tiện phía trước. Khi trời mưa, sương mù, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế hoặc mật độ phương tiện tăng cao, người lái cần giảm tốc độ, đồng thời tăng khoảng cách an toàn và tuyệt đối không bám đuôi xe phía trước.