Dấu hiệu nhận biết và kỹ năng an toàn trước lũ quét
Lũ quét có thể xảy ra rất nhanh, cuốn trôi người và tài sản chỉ trong vài phút. Nhận biết sớm dấu hiệu nguy hiểm và trang bị kỹ năng ứng phó cần thiết giúp người dân chủ động thoát khỏi khu vực có nguy cơ, bảo vệ tính mạng.
Không phải vỡ đập, không mưa lớn, không động đất nhưng Nepal hứng lũ quét kinh hoàng hơn cả tận thể là vì đâu?
Theo Văn Ngân - Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/08/2026 11:59 AM (GMT+7)