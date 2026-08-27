Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Dấu hiệu nhận biết và kỹ năng an toàn trước lũ quét

Sự kiện: Thời sự

Lũ quét có thể xảy ra rất nhanh, cuốn trôi người và tài sản chỉ trong vài phút. Nhận biết sớm dấu hiệu nguy hiểm và trang bị kỹ năng ứng phó cần thiết giúp người dân chủ động thoát khỏi khu vực có nguy cơ, bảo vệ tính mạng.

Dấu hiệu nhận biết và kỹ năng an toàn trước lũ quét - 1

Việt Nam có khả năng xảy ra lũ quét kinh hoàng giống Nepal?
Việt Nam có khả năng xảy ra lũ quét kinh hoàng giống Nepal?

Không phải vỡ đập, không mưa lớn, không động đất nhưng Nepal hứng lũ quét kinh hoàng hơn cả tận thể là vì đâu?

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Văn Ngân - Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/08/2026 11:59 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN