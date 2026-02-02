Phát biểu với báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Washington “sẽ làm điều gì đó rất đáng kể” nếu Ottawa đạt được thỏa thuận mà ông cho là có lợi cho Trung Quốc. Ông lập luận rằng một quan hệ thương mại sâu hơn giữa Canada và Trung Quốc có thể dẫn tới việc Bắc Kinh “chiếm đóng Canada” về mặt kinh tế.

Mỹ sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu Canada tiếp tục thoả thuận thương mại với Trung Quốc. (Ảnh minh họa: Reuters)

Trước đó một tuần, ông Trump từng tuyên bố có thể áp mức thuế lên tới 100% đối với Canada nếu nước này triển khai thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Cảnh báo này phản ánh lập trường cứng rắn của ông trong việc coi thương mại là một phần của cạnh tranh chiến lược với Bắc Kinh, đồng thời nhấn mạnh lo ngại về khả năng hàng hóa Trung Quốc tiếp cận thị trường Mỹ thông qua các đối tác trung gian.

Canada và Trung Quốc vừa qua đã đạt được một thỏa thuận thương mại sơ bộ nhằm hạ thuế quan và thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương sau nhiều năm căng thẳng thương mại. Theo thỏa thuận được ký trong chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Mark Carney, Canada sẽ cho phép nhập khẩu tối đa 49.000 ô tô điện Trung Quốc mỗi năm với mức thuế suất giảm còn khoảng 6,1%, thay vì mức thuế 100% trước đó, trong khi Trung Quốc cam kết giảm thuế đối với một số sản phẩm nông nghiệp Canada như dầu cải dầu, giúp cải thiện xuất khẩu của Canada sang thị trường này.