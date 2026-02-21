Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng sáng 20/2 nhân dịp tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình và chúc mừng ông Trump đã tổ chức thành công sự kiện, Bộ Ngoại giao cho biết.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam là một trong những nước đầu tiên nhận lời tham gia Hội đồng Hòa bình, sẵn sàng phối hợp với Mỹ và các thành viên của Hội đồng triển khai kế hoạch hòa bình.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 20/2. Ảnh: VNA/VNS

Tổng Bí thư cho hay Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Mỹ phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả, đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao.

Nhấn mạnh kinh tế - thương mại là trụ cột then chốt trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, Tổng Bí thư mong muốn hai bên tiếp tục đối thoại thẳng thắn, thực chất về các vấn đề còn tồn tại trên tinh thần cân bằng, hài hòa lợi ích, phù hợp với điều kiện và lợi ích chính đáng của mỗi bên, vì lợi ích của doanh nghiệp và người dân hai nước.

Tổng thống Trump chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử, bày tỏ tình cảm yêu mến đối với nhân dân Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư, đồng thời nhắc lại cam kết của Mỹ ủng hộ một Việt Nam "mạnh, độc lập, tự cường, thịnh vượng".

Tổng thống Mỹ hoan nghênh và cảm ơn Việt Nam đã tuyên bố tham gia Hội đồng Hòa bình, đánh giá cao việc Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp tham dự cuộc họp khai mạc, cho rằng điều này thể hiện vai trò, vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, cũng như cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định và hợp tác toàn cầu.

Tổng thống Mỹ cũng đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc cân bằng cán cân thương mại song phương và các hợp đồng giá trị vừa được ký kết trong chuyến đi này của Tổng bí thư Tô Lâm. Ông phản hồi tích cực các đề xuất của Việt Nam về hợp tác kinh tế, khoa học - công nghệ. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu chiến lược (D1 - D3).

Ông khẳng định tiếp tục coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực; đánh giá cao vai trò và tiếng nói ngày càng tăng của Việt Nam tại các diễn đàn khu vực, đa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm mời Tổng thống Trump cùng phu nhân sớm thăm lại Việt Nam. Ông Trump nhận lời và cho biết sẽ sớm thăm Việt Nam.

Tổng thống Trump hôm 16/1 gửi thư mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza với tư cách quốc gia thành viên sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza.

Ngày 19/2, Tổng Bí thư Tô Lâm dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. Tham dự sự kiện có nguyên thủ và lãnh đạo của hơn 50 quốc gia. Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư rời sân bay quân sự Andrews, kết thúc chuyến tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Theo Bộ Ngoại giao, Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza nhằm đóng góp vào việc chấm dứt xung đột tại Dải Gaza, bảo vệ dân thường, bảo đảm tiếp cận nhân đạo an toàn và không bị cản trở, tái thiết cơ sở hạ tầng thiết yếu, thúc đẩy một tiến trình chính trị đáng tin cậy nhằm hướng tới một nền hòa bình lâu dài và bền vững tại khu vực Trung Đông.

Lập trường nhất quán của Việt Nam là mọi tranh chấp và xung đột phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng các quyền cơ bản và lợi ích chính đáng của các bên liên quan.