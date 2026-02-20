Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza

Sáng 19-2, giờ địa phương (tối cùng ngày, giờ Hà Nội), tại Washington D.C., Mỹ, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza.

Tổng Bí thư Tô Lâm có chuyến công tác tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 đến 20-2.

Là thành viên sáng lập, Việt Nam mong muốn cùng các thành viên phát huy vai trò của Hội đồng Hòa bình về Gaza trong việc thúc đẩy hòa bình và tái thiết Gaza trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bảo đảm lợi ích chính đáng của các bên, nhất là của người dân Palestine theo luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Sự tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng Bí thư Tô Lâm là sự ủng hộ đối với những nỗ lực hòa bình nói chung và sáng kiến tái thiết Gaza nói riêng, góp phần làm sâu sắc thêm hợp tác giữa Việt Nam-Mỹ trong việc xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu, phù hợp với tinh thần của Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Hình ảnh do TTXVN ghi nhận:

Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza tại Thủ đô Washington D.C., Mỹ. Ảnh: TTXVN

Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza tại Thủ đô Washington D.C., Mỹ. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza - phát biểu tại Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza - phát biểu tại Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza - phát biểu tại Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza - phát biểu tại Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza - phát biểu tại Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza - phát biểu tại Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza. Ảnh: TTXVN

Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza tại Thủ đô Washington D.C., Mỹ. Ảnh: TTXVN

Phiên khai mạc Hội đồng Hoà bình về Gaza tại Thủ đô Washington D.C., Mỹ. Ảnh: TTXVN

