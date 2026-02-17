Ý nghĩa của việc Tổng Bí thư tham dự cuộc họp Hội đồng Hòa bình tại Mỹ

Nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình tại Washington D.C vào ngày 19/2 với tư cách thành viên sáng lập.

Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cho biết, Tổng Bí thư sẽ cùng các thành viên khác của Hội đồng trao đổi xác định các công việc mà Hội đồng sẽ tiến hành nhằm triển khai kế hoạch hòa bình cho khu vực Gaza theo Nghị quyết 2830 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Sự tham dự của lãnh đạo cao nhất của Việt Nam cho thấy sự ủng hộ và sẵn sàng tham gia của Việt Nam vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình và phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Phạm Hải

Đây cũng là việc cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác trên các vấn đề quốc tế trong nội hàm Đối tác Chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ.

Việt Nam là đất nước trải qua nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc, nên hiểu rất rõ giá trị của hòa bình, hòa giải và tái thiết sau xung đột.

Đại hội 14 của Đảng đã khẳng định Việt Nam sẽ “tham gia chủ động, có trách nhiệm hơn vào việc giải quyết các vấn đề chung của quốc tế và khu vực”.

Theo Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng, việc Việt Nam trở thành thành viên sáng lập của Hội đồng Hòa bình phản ánh tinh thần đó, là việc nhất quán triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, là nỗ lực nâng cao uy tín, hình ảnh đất nước.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Việt Nam phát huy kinh nghiệm, năng lực của mình, là cơ hội để học hỏi, hội nhập với các nước khi phối hợp thực hiện những sứ mệnh chung.

Là thành viên sáng lập, Việt Nam mong muốn cùng các thành viên phát huy vai trò của Hội đồng trong việc thúc đẩy hòa bình và tái thiết Gaza trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bảo đảm lợi ích chính đáng của các bên, nhất là của người dân Palestine theo luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

"Việt Nam chưa phải là nước giàu, nhưng chúng ta có kinh nghiệm thực tiễn về khắc phục hậu quả chiến tranh", Đại sứ chia sẻ thêm.

Việt Nam sẵn sàng đóng góp nhân lực, vật lực trong khả năng phù hợp của mình vào các nỗ lực tái thiết, phục hồi kinh tế - xã hội, hỗ trợ ổn định cuộc sống của người dân Gaza.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng nêu rõ, chuyến công tác này nằm trong khuôn khổ hoạt động đa phương, nhưng cũng có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp mời Tổng Bí thư Tô Lâm tham gia Hội đồng với tư cách thành viên sáng lập và mời Tổng Bí thư dự cuộc họp khai mạc này.

Sự tham dự của Tổng Bí thư là sự ủng hộ đối với những nỗ lực hòa bình nói chung và sáng kiến tái thiết Gaza nói riêng, góp phần làm sâu sắc thêm hợp tác giữa hai nước trong việc xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu, phù hợp với tinh thần của Đối tác chiến lược toàn diện.

Do vậy, Đại sứ tin rằng, chuyến công tác này sẽ tiếp tục củng cố lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác thực chất và tạo thêm động lực cho quan hệ Việt Nam - Mỹ trong thời gian tới.