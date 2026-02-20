Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Chiến tranh Mỹ gặp gỡ tại Washington

Nhân dịp tham gia đoàn công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza, ngày 19/2 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Washington của Mỹ, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có buổi tiếp Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Mỹ Elbridge A.Colby.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Mỹ Elbridge A.Colby.

Chúc mừng Mỹ đã tổ chức thành công cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Dải Gaza, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng, nhất là về kinh tế - thương mại.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác hơn nữa trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị, góp phần duy trì an ninh, hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, thời gian qua, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Chiến tranh Mỹ đã phối hợp hiệu quả trong triển khai các nội dung hợp tác trên cơ sở các thỏa thuận đã ký kết và chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, nổi bật trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp; hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh; gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; giáo dục và đào tạo...

Tại cuộc gặp, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Chiến tranh Mỹ bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng, góp phần duy trì an ninh, hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cũng cảm ơn những hỗ trợ của phía Mỹ trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh tại Việt Nam và tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh.

Trân trọng cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang và gửi lời chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Chiến tranh Mỹ Elbridge A.Colby mong muốn sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Theo ông Elbridge A.Colby, Bộ Chiến tranh Mỹ cam kết sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong khắc phục hậu quả chiến tranh, xác định danh tính bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh, giáo dục và đào tạo…

Quang cảnh buổi tiếp.

Cũng tại cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả các văn bản thỏa thuận đã ký kết, trong đó có “Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh” đã ký vào tháng 10/2025; sớm hiện thực hóa các cam kết hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này, nhất là dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa.

Cùng với đó, Việt Nam sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh (MIA); đồng thời, mong muốn Mỹ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh.

Tới thăm, động viên, chúc Tết các cán bộ, sĩ quan Văn phòng Tuỳ viên Quốc phòng Việt Nam tại Mỹ trong dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng Văn phòng tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ tham mưu và tiến hành các hoạt động đối ngoại quốc phòng nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ; chủ động nghiên cứu, kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước và Quân đội các giải pháp để thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn.