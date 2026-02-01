Tổng thống Donald Trump mong muốn đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Mỹ vào thời gian thích hợp

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: VNA/AP

Vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận được nhiều thư, điện chúc mừng của lãnh đạo các chính đảng, các nước, các tổ chức quốc tế, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thư ký Đảng hành động Nhân dân Singapore - Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta, và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Trong lời chúc mừng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục đảm nhiệm vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi Việt Nam và Mỹ đang tiếp tục triển khai những kết quả tích cực trong quan hệ song phương thời gian qua. Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ mong muốn hai bên sớm đạt kết quả tích cực trong đàm phán hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, qua đó thúc đẩy hơn nữa thịnh vượng chung của hai nước.

Tổng thống Donald Trump hoan nghênh quyết định của Việt Nam tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình, đồng thời cảm ơn và đánh giá cao vai trò của Việt Nam cũng như hợp tác Việt Nam - Mỹ trong thúc đẩy hòa bình, bảo đảm tự do, chủ quyền, độc lập của các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Tổng thống Trump tin tưởng quan hệ Việt Nam - Mỹ sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế - thương mại, an ninh - quốc phòng cho đến giao lưu nhân dân; đồng thời bày tỏ mong muốn được đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Mỹ vào thời gian thích hợp.

Tổng Thư ký Đảng Hành động Nhân dân (PAP), Thủ tướng Singapore Lawrence Wong gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp tái đắc cử, chúc mừng Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp.

Tổng Thư ký, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đánh giá việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm là minh chứng cho sự tin tưởng của Đảng và Nhân dân Việt Nam đối với vai trò lãnh đạo, cũng như những đóng góp quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội và tăng cường hội nhập khu vực, quốc tế; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng trong kỷ nguyên mới dưới sự lãnh đạo vững vàng của Tổng Bí thư.

Thủ tướng Singapore khẳng định việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược Toàn diện trong chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư vào tháng 3/2025 là dấu mốc quan trọng, tạo động lực mới để mở rộng hợp tác; bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ song phương, cũng như trong các vấn đề khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul gửi lời chúc mừng sự thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử; bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ và có tầm nhìn của Tổng Bí thư, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển thịnh vượng và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Thái Lan mong muốn phối hợp chặt chẽ với Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Thái Lan, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2026, vì lợi ích chung của hai quốc gia và nhân dân hai nước.

Tổng thống Timor Leste José Ramos-Horta chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu lại làm Tổng Bí thư, khẳng định sự tín nhiệm đối với năng lực lãnh đạo, tâm huyết và tầm nhìn chiến lược trong phát triển bền vững của Việt Nam.

Tổng thống đánh giá cao vai trò lãnh đạo gắn với hiện đại hóa, quản trị hiệu quả và thúc đẩy tiến bộ kinh tế – xã hội, coi đây là nguồn cảm hứng trong khu vực; bày tỏ niềm tin Việt Nam sẽ đạt các mục tiêu đến năm 2030 và hiện thực hóa tầm nhìn 2045, trở thành quốc gia thu nhập cao, hòa bình, thịnh vượng và hạnh phúc.

Tổng thống Timor – Leste ghi nhận và đánh giá cao những cải cách của Việt Nam, khẳng định mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương trong thời gian tới.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung gửi lời chúc mừng chân thành tới Tổng Bí thư Tô Lâm được tín nhiệm cao, tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV; nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển bền chặt và toàn diện hơn thông qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp diễn ra sôi động và sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân hai nước.

Tổng thống Hàn Quốc bày tỏ tin tưởng việc Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử sẽ là nền tảng vững chắc để lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục triển khai các thỏa thuận đã đạt được, qua đó đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và quốc tế.

Tổng thống Hàn Quốc hy vọng sẽ được gặp Tổng Bí thư Tô Lâm tại Việt Nam trong thời gian sớm.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov, Chủ tịch Đảng Nước Nga Công bằng Sergei Mironov, Chủ Tịch Đảng Cộng Sản Nhật Bản Shii Kazuo, Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan cũng đã gửi thư, điện chúc mừng đến Tổng Bí thư Tô Lâm.