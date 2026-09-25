Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu 5 phương hướng để phát triển quan hệ Việt Nam - Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 24/9 có bài phát biểu chính sách "Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Canada trong bối cảnh thế giới đầy biến động" tại Nhà Quốc hội Canada, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết với Canada, Việt Nam là thị trường hơn 100 triệu dân, một nền kinh tế năng động, gắn với các tuyến hàng hải và chuỗi cung ứng quan trọng, là thành viên chủ động, tích cực của ASEAN.

Hợp tác với Việt Nam mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp Canada đa dạng hóa thị trường và kết nối với Đông Nam Á. Với Việt Nam, Canada có tri thức, công nghệ, nền giáo dục phát triển, thế mạnh về năng lượng, nông nghiệp và nguồn vốn dài hạn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin rằng, chặng đường phát triển mới của Việt Nam sẽ mở thêm cơ hội hợp tác với Canada. Khi tri thức, công nghệ và nguồn lực của Canada kết hợp với thị trường, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao cùng với nỗ lực vươn lên của Việt Nam, hai bên có thể cùng tạo ra sản phẩm, dịch vụ và việc làm có chất lượng. Đó là nền tảng lợi ích để quan hệ hai nước ngày càng tiến xa và vững chắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chính sách tại nhà quốc hội Canada ở thủ đô Ottawa ngày 24/9. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 phương hướng lớn, trước hết là củng cố tin cậy chính trị, nâng tầm hợp tác nghị viện, quốc phòng - an ninh.

Hai nước cần tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên, nhất là cấp cao. Việc thường xuyên rà soát các kết quả cũng sẽ giúp hai bên tháo gỡ vướng mắc và bảo đảm những thỏa thuận được thực hiện hiệu quả.

Việt Nam - Canada cần kết nối thế mạnh của hai nước, tạo động lực phát triển mới. Hai bên cần thúc đẩy thương mại tăng trưởng bền vững, hài hòa lợi ích. Việt Nam mong muốn mở rộng cơ hội cho hàng hóa, dịch vụ và công nghệ Canada, nhất là nông sản, thực phẩm, công nghệ sạch và giáo dục. Khoa học và công nghệ cần trở thành một trụ cột quan trọng của quan hệ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến phát biểu chính sách tại nhà quốc hội Canada ở thủ đô Ottawa ngày 24/9. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề cập tới việc vun đắp tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước. Hai bên cần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du lịch, học tập, nghiên cứu và giao lưu văn hóa, nghệ thuật; mở rộng liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên và sinh viên; thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục về công nhận tín chỉ, văn bằng theo quy định của mỗi nước. Cần chú trọng đào tạo nghề, kết nối cựu du học sinh và tạo thêm cơ hội để thế hệ trẻ hiểu nhau, cùng làm việc và sáng tạo.

Việt Nam - Canada cần tăng cường phối hợp tại các cơ chế khu vực và toàn cầu. Dư địa phối hợp của hai nước trải rộng từ Liên hợp quốc, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, cộng đồng Pháp ngữ, CPTPP và APEC, nhất là về kinh tế số, phát triển bền vững, Chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh.

Hai nước cũng cần góp phần củng cố trật tự dựa trên luật pháp quốc tế. Việt Nam và Canada cùng có lợi ích trong duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.

"Trên hành trình hướng tới trở thành nước phát triển, Việt Nam mong có sự đồng hành của Canada. Việt Nam mong rằng, khi nhìn về Đông Nam Á, Canada sẽ nghĩ tới Việt Nam như một đối tác tự nhiên, gần gũi và tin cậy, cùng trở thành các quốc gia biển mạnh, xây dựng những kết nối bền chặt giữa Bắc Mỹ và Đông Nam Á, giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, giữa phát triển và đổi mới sáng tạo, giữa hòa bình và thịnh vượng", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.