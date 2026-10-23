Tôi không ngủ được vì cuộc chiến - ông Zelensky rơi nước mắt trong cuộc phỏng vấn

Ông Zelensky trong cuộc phỏng vấn.

Bài phỏng vấn của Bartlett được đăng tải trên kênh YouTube của ông có tên The Diary Of A CEO (Nhật ký của một CEO).

Một trong những câu hỏi đầu tiên mà người dẫn chương trình người Anh dành cho ông Zelensky là: "Ngài vẫn ổn chứ?"

"Thật sự rất khó khăn. Tôi nói thật lòng đấy. Tôi không thể ngủ được. Đó là một nỗi đau khủng khiếp mà tôi không hề muốn bất kỳ ai phải trải qua" - Tổng thống Ukraine trả lời.

Sau đó, người dẫn chương trình nhận xét: "Tôi thấy những giọt nước mắt trong mắt ngài".

"Đúng vậy" - ông Zelensky nói.

Khi được hỏi ông đang sống thế nào, Zelensky trả lời: "Rất khó khăn. Khó khăn vì tôi đang gồng mình sinh tồn cùng đất nước, cùng nhân dân của tôi. Và câu hỏi đặt ra là liệu ngày mai có đến hay không. Câu trả lời là: Có, ngày mai sẽ đến. Không thể khác được, bởi vì tôi chính là quê hương, là gia đình, là những người thân yêu của tôi. Tôi là một phần không thể tách rời của tất cả những điều đó. Vậy tôi cảm thấy thế nào ư? Rất khó khăn, nhưng tôi hiểu thực tế phức tạp này và vẫn giữ tinh thần lạc quan, bởi vì tôi tin rằng cái thiện sẽ chiến thắng. Tôi tin vào điều đó".

Ông cũng kể lại những ngày đầu tiên của cuộc chiến mà ông đã trải qua trong hầm trú ẩn. Theo lời ông, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi điện cho ông và đề nghị hỗ trợ sơ tán. Nhưng ông trả lời rằng điều ông cần là vũ khí trang bị.

Năm ngoái, ông Zelensky từng chia sẻ với các nhà báo rằng trong những ngày đầu của cuộc chiến, rằng đã có các cuộc ám sát nhắm vào ông, khiến một số người bên trong Văn phòng Tổng thống thiệt mạng.

Trước đó, tờ báo điện tử Independent cũng đưa tin rằng ông Zelensky đã trải qua hơn 12 cuộc ám sát không thành kể từ khi chiến tranh bắt đầu.