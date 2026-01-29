Đức khước từ kỳ vọng sớm gia nhập EU của Ukraine

Hãng tin Anadolu sáng nay (29/1) dẫn lời Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, Ukraine nên dành ưu tiên vào các cuộc đàm phán với Mỹ và Nga nhằm sớm đạt một thỏa thuận hòa bình, đồng thời khẳng định việc Kiev có thể trở thành thành viên EU là một "quá trình lâu dài".

Tổng thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng Đức Merz. Ảnh: GettyImages

"Quá trình này thường mất vài năm. Ukraine cần đạt các điều kiện để trở thành thành viên EU, nhưng đây là một quá trình lâu dài… Tất cả các thành viên, bao gồm Ukraine, nếu muốn gia nhập EU thì phải đáp ứng các tiêu chí Copenhagen", ông Merz nói thêm.

Bộ tiêu chí Copenhagen được thiết lập năm 1993, bao gồm các điều kiện về chính trị, kinh tế thị trường và khả năng tương thích với luật pháp EU mà các quốc gia phải đáp ứng. "Khả năng Ukraine gia nhập EU vào ngày 1/1/2027 là điều không thể, bất khả thi", ông Merz nêu quan điểm.

Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập EU sau khi xung đột nổ ra tháng 2/2022. Tổng thống Ukraine Zelensky cách đây hai hôm tuyên bố "việc Ukraine gia nhập EU là một trong những đảm bảo an ninh quan trọng không chỉ đối với chúng tôi mà còn đối với toàn châu Âu".

Ông Zelensky cũng nêu mốc thời gian kỳ vọng để Ukraine trở thành thành viên chính thức của EU là vào năm 2027, đồng thời kêu gọi các nước thành viên ủng hộ quyết tâm của Kiev.

Theo RiaNovosti, trước tuyên bố của Thủ tướng Đức, Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó tuyên bố ông không tin Ukraine có thể đáp ứng các tiêu chí gia nhập EU. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán khẳng định nước này sẽ phản đối khả năng Ukraine sớm trở thành thành viên EU.

Một thành viên EU khác là Áo cũng loại trừ khả năng đẩy nhanh quá trình gia nhập EU của Ukraine. “Tôi không ủng hộ con đường ‘đi tắt’. Các tiêu chí gia nhập phải được đáp ứng", Thủ tướng Áo Christian Stocker nói và nhấn mạnh rằng “các điều kiện cần phải giống nhau đối với tất cả các nước".