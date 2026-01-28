Ông Zelensky gây sốc khi ra lệnh cho quân đội tiêu diệt 'hàng chục nghìn người Nga'

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky phát biểu tại Kiev ngày 27 tháng 1 năm 2026. Ảnh Văn phòng tổng thống Ukraine

Ông Zelensky đã nêu con số 50.000 thương vong cho Nga mỗi tháng là "mức tối ưu" mà quân đội nên hướng tới, trong bài phát biểu tại một sự kiện đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị máy bay không người lái Ukraine.

Lực lượng Ukraine đã dần mất thế trận trước cuộc tấn công quy mô lớn của Nga, vốn đã kéo dài nhiều tháng. Cả hai bên đều không chính thức báo cáo về thương vong của mình trong một thời gian dài, chỉ cung cấp thông tin về tổn thất của phía bên kia.

Ông Zelensky nói: “Khi nói đến mức tổn thất 50.000 lính Nga mỗi tháng, đây là mức tối ưu”, đồng thời gọi đó là “nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng… nhiệm vụ của quân đội chúng ta, tất cả… lực lượng an ninh Ukraine là phải đảm bảo mức tổn thất của quân Nga ở mức chính xác như vậy”.

Ý tưởng này ban đầu được đề xuất bởi Bộ trưởng Quốc phòng mới được bổ nhiệm của Ukraine, Mikhail Fedorov, người đã gọi đó là một trong những “mục tiêu chiến lược” của Kiev trong cuộc họp báo đầu tiên của ông trên cương vị mới. Là một đồng minh thân cận của ông Zelensky, Fedorov cho biết chính nhà lãnh đạo Ukraine đã yêu cầu quân đội phải làm cho cái giá phải trả khi tiếp tục cuộc xung đột trở nên không thể chấp nhận được đối với Moscow.

“Cần phải đặt ra những mục tiêu đúng đắn", ông nói với các nhà báo, coi việc đặt ra chỉ tiêu tiêu diệt địch là một trong số đó. Phát ngôn của ông đã vấp phải sự lên án từ nghị sĩ đối lập Anna Skorokhod, người cho rằng Kiev nên ưu tiên chấm dứt giao tranh và đưa các binh sĩ kiệt sức về nước.

Hôm thứ Hai, ông Zelensky tuyên bố rằng Nga đã mất khoảng 35.000 binh sĩ thiệt mạng và bị thương trong tháng Giêng. Trước đó, Moscow đã cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine phớt lờ thực tế và hạ thấp tổn thất của chính Ukraine. Đầu tháng này, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Nga Valery Gerasimov cho biết Kiev đang hy sinh binh lính trong một nỗ lực phòng thủ thất bại và làm giả sự hiện diện quân sự của Ukraine tại những địa điểm không hề có.

Nga cũng cáo buộc Kiev ngày càng nhắm mục tiêu vào thường dân trong các cuộc tấn công của mình. Theo Moscow, đã có tới 45 người thiệt mạng, trong đó có ba trẻ vị thành niên, trong các cuộc tấn công của Ukraine vào Nga trong kỳ nghỉ lễ kéo dài từ ngày 1 đến ngày 11 tháng 1.