Tòa án Tối cao Mỹ bác chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump

Tòa án Tối cao Mỹ hôm 20-2 bác bỏ chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, giáng một đòn đáng kể vào một trụ cột trong chương trình nghị sự kinh tế của ông.

Phán quyết trên tập trung vào các mức thuế được áp đặt theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), trong đó có các mức thuế “đối ứng” diện rộng mà ông Donald Trump áp lên gần như mọi quốc gia.

Theo trang Independent, phán quyết xác định rằng các khoản thuế toàn cầu của tổng thống Mỹ đã được áp đặt trái pháp luật theo IEEPA.

Trụ sở Tòa án Tối cao Mỹ tại thủ đô Washington. Ảnh: AP

Chánh án Tòa án Tối cao Mỹ John Roberts nhấn mạnh rõ ràng rằng thuế quan, ngay cả khi phục vụ mục tiêu đối ngoại, vẫn được coi là “thuế đánh vào người Mỹ” và thẩm quyền này thuộc về Quốc hội.

Đây là nội dung quan trọng đầu tiên trong chương trình nghị sự rộng lớn của Tổng thống Donald Trump được đưa ra Tòa án Tối cao.

Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của vụ việc, gọi đây là một trong những vụ án quan trọng nhất lịch sử Mỹ và cảnh báo rằng phán quyết bất lợi sẽ là “đòn giáng kinh tế nặng nề” đối với đất nước. Tuy nhiên, theo AP, các cuộc thăm dò cho thấy thuế quan không được công chúng ủng hộ rộng rãi trong bối cảnh cử tri Mỹ ngày càng lo ngại về chi phí sinh hoạt.

Đã xuất hiện cảnh báo một phán quyết bất lợi có thể buộc Mỹ phải hoàn trả hàng tỉ USD tiền thuế quan đã thu, qua đó dẫn tới một cuộc suy thoái kinh tế.

Mặt khác, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro đều cho biết chính quyền ông Donald Trump đã chuẩn bị một “kế hoạch B” nhằm tiếp tục áp thuế lên diện rộng hàng nhập khẩu bằng cách sử dụng các thẩm quyền mà tổng thống có theo luật thương mại hiện hành.