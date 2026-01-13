Mỹ áp thuế 25% với "tất cả các nước giao dịch với Iran"

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social sáng nay (13/1, giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo "tất cả các nước giao dịch với Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ phải trả mức thuế quan 25% đối với mọi giao dịch được thực hiện với Mỹ. Đây là quyết định cuối cùng và không thể thay đổi".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

CNN cho biết, Nhà Trắng chưa công bố chi tiết về mức thuế quan trên và cách thức áp dụng. Tổng thống Trump cũng không nêu tên các nước mà ông cho là đang thực hiện giao dịch với Iran. Theo hãng tin DW, Trung Quốc, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga là các nền kinh tế lớn có quan hệ kinh doanh với Tehran.

Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin nêu trên. Động thái của Tổng thống Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Iran leo thang nghiêm trọng liên quan đến làn sóng biểu tình nổ ra ở nhiều thành phố của Iran. Các cuộc biểu tình khởi phát từ ngày 28/12/2025, do nhiều người bất mãn với tình hình kinh tế Iran và đồng rial mất giá.

Giới chức Iran cho biết, hơn 100 nhân viên an ninh Iran đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình. Giới chức Iran cáo buộc "các đặc vụ khủng bố" Israel và Mỹ đang kích động biểu tình leo thang bạo lực, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ và nói rằng Tehran đang "đánh lạc hướng dư luận khỏi những vấn đề nội bộ".

Tuần trước, Tổng thống Trump từng cảnh báo "sẽ giáng đòn rất mạnh" nếu "người biểu tình Iran thiệt mạng". Tổng thống Mỹ cho rằng giới lãnh đạo Iran đang gặp "rắc rối lớn" và Mỹ sẽ theo dõi sát sao mọi diễn biến sắp tới.

Từ Tehran, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei tuyên bố Tehran sẽ không lùi bước trước các cuộc biểu tình bất hợp pháp. Ông nhận định tình trạng hỗn loạn là do các phần tử kích động muốn "làm hài lòng Mỹ" và đề nghị Tổng thống Trump tập trung vào các vấn đề nội bộ nước Mỹ.

Trong diễn biến liên quan, New York Times ngày 11/1 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ, Tổng thống Trump đã được giới chức Mỹ báo cáo về các phương án tấn công quân sự khả thi vào Iran, sau khi Washington cáo buộc Tehran sử dụng biện pháp mạnh với người biểu tình.

Theo nguồn tin, trong số các phương án mà quan chức Mỹ trình bày bao gồm phương án tấn công vào các "mục tiêu phi quân sự ở Tehran". Tổng thống Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng, song đang "nghiêm túc cân nhắc việc phê duyệt một cuộc tấn công".

Vài giờ sau thông tin Mỹ "cân nhắc tấn công quân sự Iran", Tổng thống Trump khẳng định "Iran đã gọi để đàm phán. Các lãnh đạo của họ muốn đàm phán. Tôi nghĩ họ đã mệt mỏi vì bị Mỹ gây sức ép. Iran muốn đàm phán với chúng ta", nhưng cảnh báo Mỹ "có thể sẽ hành động trước khi cuộc gặp diễn ra".