Anh sẵn sàng gửi quân đến Ukraine

Trong một cuộc phỏng vấn với RBC-Ukraine hôm 3/9, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey xác nhận kế hoạch gửi quân đến Ukraine sau khi xung đột Nga - Ukraine kết thúc. Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp thông tin chi tiết do lo ngại về vấn đề an ninh.

"Tất cả các quốc gia tham gia cuộc thảo luận do tôi đồng chủ trì với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal đều cam kết không tiết lộ chi tiết về kế hoạch để đảm bảo an ninh", ông nói.

Quan chức này lưu ý rằng, các thỏa thuận đang được xem xét rất toàn diện và cụ thể, bao gồm cả việc triển khai máy bay, tàu chiến và lực lượng bộ binh khi điều kiện cho phép.

Được biết, trước đó, ngày 20/8, tờ The Guardian đưa tin, Anh sẵn sàng đưa quân tới Ukraine để bảo vệ không phận và cảng biển, nhưng sẽ không đưa quân đến gần tiền tuyến với Nga.

Trong một diễn biến liên quan, trang tin quân sự Militarnyi đưa tin, Anh đang xem xét khả năng chuyển giao tên lửa đạn đạo chiến thuật NIGHTFALL cho Ukraine sau khi quá trình phát triển hoàn tất.

Việc khởi động phát triển tên lửa NIGHTFALL đã được công bố vào cuối tháng 8. Tên lửa này có tầm bắn hơn 600 km và mang theo khoảng 300 kg thuốc nổ, đưa tổng khối lượng đầu đạn lên ít nhất 400-500 kg.

Tên lửa sẽ di chuyển theo quỹ đạo gần như đạn đạo, cơ động ở giai đoạn cuối của chuyến bay. Điều này sẽ đảm bảo độ chính xác cao với sai số không quá 5m.

Chi phí dự kiến ​​cho một tên lửa không quá 500.000 bảng Anh (675.000 USD), chưa bao gồm chi phí đầu đạn, bệ phóng và phát triển.