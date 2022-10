Tình báo Mỹ nói Ukraine đứng sau vụ đánh bom xe ở Moscow

Giới chức tình báo Mỹ tin rằng vụ đánh bom xe khiến Darya Dugina, con gái của nhà bình luận chính trị nổi tiếng ở Nga, thiệt mạng có liên quan đến chính phủ Ukraine, nguồn tin tình báo tiết lộ trên CNN.

Tình báo Mỹ tin rằng Daria Dugina không may thiệt mạng do cô điều khiển chiếc xe của người cha Alexander Dugin.

Hiện tại, tình báo Mỹ chưa xác định rõ quan chức nào trong chính phủ Ukraine đã đưa ra mệnh lệnh ám sát. Nhưng tình báo Mỹ tin rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky biết về kế hoạch này hoặc đã trực tiếp phê duyệt kế hoạch ám sát, theo CNN.

Hôm 5/10, CNN và New York Times trích dẫn nhận định từ quan chức giấu tên thuộc cộng đồng tình báo Mỹ (IC) - cơ quan trực thuộc chính phủ. IC do Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines phụ trách. Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hay Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) trực thuộc IC.

Quan chức tình báo Mỹ thuộc IC đồng tình với cuộc điều tra của Nga, rằng vụ đánh bom xe ở Moscow "đã được lên kế hoạch từ trước".

Chính phủ Ukraine luôn khẳng định không liên quan đến vụ đánh bom xe ở Mocsow. Trả lời CNN, một quan chức tình báo Ukraine nói Kiev chưa có thêm thông tin mới về vụ việc.

Theo CNN, quan chức tình báo Mỹ tin rằng Dugina đã không may thiệt mạng do lái chiếc xe của cha - nhà bình luận chính trị nổi tiếng Alexander Dugin. Quan chức này nói ông Dugin mới là mục tiêu của vụ ám sát, chứ không phải con gái.

Ông Dugin có quan điểm ủng hộ Moscow trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Theo CNN, thông tin mới cho thấy khả năng Ukraine liên quan đến vụ ám sát là diễn biến đáng chú ý, cho thấy các hoạt động bí mật của Kiev đã vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ.

New York Times cho biết, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bày tỏ sự không đồng tình với hành động ám sát này và đã đưa ra cảnh cáo với chính phủ Ukraine.

Ukraine đã chia sẻ nhiều hơn về các kế hoạch quân sự trong nỗ lực giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Nhưng Mỹ hiện vẫn chưa nắm rõ các kế hoạch bí mật của Ukraine, bao gồm vụ ám sát trên, nguồn tin tình báo Mỹ nói trên CNN.

