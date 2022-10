Ông Putin ký lệnh coi nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine là tài sản Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/10 đã ký lệnh chuyển giao quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, sau khi vùng này sáp nhập vào Nga từ cuộc trưng dầu dân ý diễn ra vào cuối tháng trước.

Sắc lệnh mới của ông Putin đưa nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia trở thành tài sản của Nga.

Sắc lệnh do ông Putin ký nêu rõ nhà Zaporizhzhia - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Ukraine - được coi là tài sản của Liên bang Nga.

Nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia sẽ do một công ty con của tập đoàn năng lượng hạt nhân Nga Rosatom vận hành.

Cũng trong ngày 5/10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin tuyên bố rằng nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia hiện "nằm trên lãnh thổ Nga và cần được vận hành dưới sự giám sát của các cơ quan Nga".

Hiện tại, nhà máy vẫn sẽ hoạt động theo giấy phép do Ukraine cấp cho đến khi các cơ quan có thẩm quyền của Nga cấp giấy phép tương đương, sắc lệnh do ông Putin ký cho biết, theo RT.

Nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia nằm trong quyền kiểm soát của Nga ở giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Nga đã đưa các binh sĩ tới tuần tra, đảm bảo an ninh ở nhà máy nhưng công việc vận hành cho đến nay vẫn do các nhân viên Ukraine thực hiện. Trong nhiều tháng, Nga và Ukraine đã cáo buộc lẫn nhau về việc nhà máy bị tấn công, trong khi cộng đồng quốc tế cho rằng, sự an toàn của nhà máy là ưu tiên hàng đầu.

Không rõ trong thời gian tới, Rosatom có đưa các chuyên gia tới nhà máy hay không và quá trình chuyển đổi sẽ thực hiện như thế nào.

Nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia thuộc địa bàn tỉnh cùng tên - một trong 4 tỉnh mới sáp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân ý vào cuối tháng trước. Nga hiện kiểm soát hơn 70% địa bàn tỉnh Zaporizhzhia nhưng thành phố lớn nhất của tỉnh hiện vẫn do Ukraine kiểm soát.

Mỹ và các đồng minh tuyên bố không công nhận các khu vực của Ukraine bị Nga sáp nhập, đồng thời gọi các cuộc trưng cầu dân ý ở những khu vực này là bất hợp pháp. Phản ứng việc Nga sáp nhập lãnh thổ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo Kiev đã nộp đơn xin gia nhập NATO, coi nước này đã là đồng minh trên thực tế của NATO.

