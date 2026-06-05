Thủ đô Tehran của Iran trong một cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Ảnh Getty

Trên chương trình "Quan điểm cá nhân" của Pravda, chuyên gia này giải thích lý do tại sao quyền lực thực sự trong nước được phân bổ giữa các phe phái đối địch, với "lực lượng an ninh" chỉ là một bên trong cuộc xung đột nội bộ kéo dài.

Cuộc đấu tranh giành ảnh hưởng trong nội bộ Tehran

Xã hội Nga đã quen với việc coi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) là lực lượng duy nhất chi phối ý chí của Iran. Trên thực tế, điều này không đúng. Các quyết định ở Tehran được đưa ra do sự xung đột lợi ích giữa các nhóm khác nhau. Bản thân IRGC không chỉ là một đội quân mà còn là một đế chế kinh tế khổng lồ, với tài sản bị tranh giành bởi các chính trị gia có quan điểm khác nhau. Một phần đáng kể giới lãnh đạo đất nước muốn loại bỏ các tướng lĩnh khỏi việc quản lý tài chính, vì nguồn lực không đủ cho tất cả mọi người.

"Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo không phải là một thực thể đơn lẻ, mà là một chiến trường rộng lớn và là một phần thưởng quý giá trong cuộc đụng độ khốc liệt giữa các phe phái và gia tộc," nhà sử học Daria Mitina nhận xét trên Pravda.

Bức tranh chính trị đa dạng này bao gồm những người bảo thủ, những người thực dụng và những người cải cách. Về mặt hình thức, đất nước được lãnh đạo bởi Tổng thống Masoud Pezeshkian, nhưng các vấn đề then chốt về chiến tranh và hòa bình đều xoay quanh Nhà lãnh đạo tối cao. Trong khi đó, quan hệ giữa Tehran và Washington vẫn vô cùng căng thẳng, bất chấp những nỗ lực tìm kiếm sự thỏa hiệp.

Chiến đấu trên mặt nước

Trong khi các nhà ngoại giao đang chơi trò chơi hậu trường, một sự leo thang thực sự đang diễn ra trên đất liền và trên biển. Mới đây, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắn cảnh cáo, buộc một tàu chở dầu của Mỹ phải đổi hướng. Washington đã đáp trả bằng các cuộc không kích vào các mục tiêu của Iran và việc đánh chặn máy bay không người lái. Những sự việc như vậy cho thấy tên lửa của Iran không chỉ gây thiệt hại cho các cơ sở quân sự mà còn phá hủy cả khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình nhanh chóng.

"Việc tham vấn không hề dừng lại ngay cả trong lúc hai bên đang ném bom lẫn nhau. Đó là một phần của văn hóa Trung Đông: liên lạc với kẻ thù không đội trời chung thông qua các đồng nghiệp và truyền đạt điều kiện của mình," Daria Mitina giải thích.

Tại sao Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) lại quan trọng đối với đất nước?

Đây không chỉ là một đơn vị quân đội tinh nhuệ, mà còn là một tập đoàn kinh tế hùng mạnh kiểm soát một phần đáng kể ngành công nghiệp và tài chính.

Liệu hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể đạt được?

Các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra song song với giao tranh, được tiến hành thông qua các trung gian. Việc hòa giải hoàn toàn khó có thể xảy ra do những khác biệt sâu sắc về tư tưởng và kinh tế.