Quân đội Iran thề tử chiến, kêu gọi Mỹ và Israel đầu hàng

Tuyên bố sẵn sàng tử chiến để bảo vệ đất nước, được Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran và Bộ Chỉ huy Trung tâm hợp nhất Khatam al-Anbiya đưa ra sáng sớm nay (4/6), một ngày sau loạt cuộc đụng độ ác liệt giữa Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và lực lượng Mỹ. Tuyên bố khẳng định các lực lượng vũ trang sẽ chiến đấu bảo vệ chủ quyền và nguyên tắc của Cách mạng Iran đến hơi thở cuối cùng.

Kẻ thù của Iran sẽ không đạt được bất kỳ mục tiêu nào. Đặc biệt, tuyên bố nhấn mạnh Mỹ và Israel không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận đầu hàng.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AP

Trước tuyên bố của quân đội Iran, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo các lực lượng vũ trang nước này đã sẵn sàng cho một cuộc chiến toàn diện mới với kẻ thù. Giai đoạn nửa cuối tháng 5 và những ngày đầu tháng 6, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và lực lượng Mỹ trong khu vực nhiều lần đụng độ nhau dữ dội. Mới nhất, đêm 2/6, không quân Mỹ tập kích tháp truyền thông Iran trên đảo Qeshm và tấn công tàu chở dầu của Tehran tại vịnh Oman. Đáp lại, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công cùng lúc 2 căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait và Bahrain, đồng thời tập kích tàu quân sự cùng một tàu thương mại của Washington tại vịnh Oman.

Trên mặt trận ngoại giao, Iran tuyên bố đình chỉ tiến trình đối thoại với Mỹ nhằm phản đối chiến dịch leo thang quân sự của Israel chống Lebanon, mặt trận mà Tehran nhiều lần tuyên bố phải có trong mọi thỏa thuận tiềm năng với Washington.