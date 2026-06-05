Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng hỗ trợ giải quyết vấn đề hạt nhân Iran

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hôm thứ Năm (4/6), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cuộc khủng hoảng liên quan đến Iran đã trở thành vấn đề mang tính toàn cầu và đang thu hút sự tập trung lớn của Mỹ.

Ông Putin nhấn mạnh rằng, trong khi xung đột Ukraine mang tính khu vực, những diễn biến xung quanh Iran có tác động rộng lớn hơn đối với an ninh quốc tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ hy vọng những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump và chính sách của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei sẽ giúp mở đường cho một con đường ngoại giao.

"Chúng tôi hy vọng cuộc tìm kiếm này sẽ kết thúc với kết quả tích cực, cuộc xung đột sẽ được chấm dứt và giải quyết. Nếu có bất cứ điều gì phụ thuộc vào Nga, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ", ông Putin lưu ý.

Tổng thống Nga nhắc lại sự ủng hộ của Moscow đối với giải pháp ngoại giao cho những lo ngại xung quanh chương trình hạt nhân của Iran, đề xuất uranium làm giàu của Iran có thể được pha loãng và sử dụng cho mục đích hạt nhân hòa bình dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

"Trong tương lai, uranium này có thể được pha loãng và sử dụng cho các chương trình hạt nhân hòa bình ở Iran dưới sự kiểm soát của cộng đồng quốc tế và IAEA", ông Putin nói.

Tổng thống Nga cho biết Moscow vẫn duy trì liên lạc với tất cả các bên liên quan và sẵn sàng hỗ trợ các sáng kiến nhằm đạt được một giải pháp lâu dài. Ông Putin cũng lưu ý rằng Nga từng kêu gọi Tehran kiềm chế hoạt động quân sự nhằm vào các quốc gia Ả Rập.